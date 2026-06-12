Hoy es un estacionamiento

La plaza Italia, frente a la Legislatura de Santa Fe, se recuperará para uso de los vecinos

El objetivo principal es habilitar el espacio público que desde hace años está reservada al estacionamiento de vehículos de los legisladores y empleados de ese poder. Áreas verdes, juegos infantiles y sectores de descanso buscarán devolver el lugar al disfrute de los vecinos.