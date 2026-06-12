La Plaza Italia de la ciudad de Santa Fe, ubicada frente a la Legislatura provincial (también conocida como Plaza Pringles), comenzará a transitar un proceso de recuperación para volver a convertirse en un espacio público abierto para los vecinos. El proyecto, impulsado por el senador provincial Felipe Michlig -y que cuenta con acuerdo del intendente Juan Pablo Poletti- propone recuperar el actual estacionamiento utilizado por los legisladores como plaza con zonas verdes, juegos infantiles y sectores de encuentro.
La plaza Italia, frente a la Legislatura de Santa Fe, se recuperará para uso de los vecinos
El objetivo principal es habilitar el espacio público que desde hace años está reservada al estacionamiento de vehículos de los legisladores y empleados de ese poder. Áreas verdes, juegos infantiles y sectores de descanso buscarán devolver el lugar al disfrute de los vecinos.
"La decisión es avanzar en la puesta en valor de todo este espacio público que tenemos, con la idea de devolverlo o restituirlo a los vecinos", consideró el senador en diálogo con El Litoral.
Actualmente, una importante superficie del predio funciona como playa de estacionamiento -con casi 100 dársenas- que utilizan diputados, senadores y personal legislativo, por lo cual funciona a pleno sólo dos días a la semana. Subsisten dos pulmones verdes en las esquinas de General López -en su intersección con 4 de Enero y Urquiza- con unos pocos árboles, bustos, bancos y hamacas, aunque son sectores que no están en buenas condiciones.
La iniciativa busca revertir esa situación y recuperar la función original del lugar como espacio de recreación y permanencia para toda la ciudadanía. Michlig explicó que la propuesta surge de una idea que viene impulsando desde hace tiempo y que logró reunir apoyos institucionales de distintos sectores. “Tenemos incluso la anuencia y apoyo del propio gobernador Pullaro para avanzar”, dijo.
Para el senador, la utilización del predio como estacionamiento implicó durante años una apropiación de un espacio que pertenece a la comunidad santafesina. "En definitiva, hemos avasallado, a mi humilde entender, espacios que le corresponden a los vecinos, a los ciudadanos", sostuvo.
Abierta y para la ciudadanía
Michlig remarcó que diariamente numerosas familias utilizan los sectores verdes que aún quedan disponibles o la propia “plaza seca” cuando está sin uso. "Esto es un lugar que no era nuestro, que lo utilizamos para estacionamiento, que le sacamos lugar de esparcimiento, de juego, de recreación, de compartir y de que se junten las familias", afirmó. Y dijo que "hoy la gente va a usar la plaza seca con el peligro que representa la convivencia con vehículos".
Según información aportada por la Municipalidad, el anteproyecto contempla una recuperación integral del espacio verde, la incorporación de juegos infantiles, nuevos sectores de descanso y permanencia para vecinos y visitantes, además de un espacio institucional con tres mástiles para las banderas nacional, provincial y municipal.
También se prevé la construcción de un manda peatón sobre calle 4 de Enero para priorizar la circulación peatonal hacia el Museo Rosa Galisteo y mejorar la conexión con el entorno urbano.
Michlig adelantó que antes de avanzar hacia el proyecto definitivo se abrirá una instancia de consulta con instituciones y organizaciones de la ciudad. "La semana que viene vamos a tener una reunión con el Colegio de Arquitectos, la vecinal del barrio Sur -a la que vamos a convocar-, la Sociedad Italiana -debido a la impronta de la plaza- y a organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Además, serán convocadas las facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica de Santa Fe”, indicó.
"Queremos hacer una plaza integradora, que tenga en cuenta también los derechos de las personas con discapacidad", explicó. Y apuntó que el objetivo es alcanzar el mayor consenso posible antes de la etapa de licitación. "Quizás pueda demorarnos un poco, pero la idea es contar con el apoyo de la mayor cantidad de actores", señaló.
De 100 a 40 dársenas
Uno de los cambios más significativos será la reducción de las dársenas destinadas al estacionamiento de la Legislatura. "De las casi 100 plazas existentes actualmente, sólo se reservaría, dentro del proyecto, un espacio para alrededor de 40", dijo Michlig.
"Vamos a asegurar, mediante un convenio con la Municipalidad, lugares en el estacionamiento medido para miércoles y jueves -que hay sesión- destinadas a quienes vienen a trabajar y a los legisladores que vienen a cumplir sus funciones, pero abonando lo que corresponde, no gratis", remarcó.
Y enfatizó: "Lo importante es que demos el ejemplo. Vamos a tener restricciones. Seguramente a alguien le va a molestar, pero esto es buscar los equilibrios para que el espacio lo puedan utilizar los vecinos y no los dirigentes políticos".
Una idea más amplia
Por otra parte, Michlig remarcó que desde hace años impulsa la creación de un corredor urbano que conecte la Legislatura, la Casa de Gobierno y el Poder Judicial. "Siempre manifestaba la idea del paseo de los tres poderes, como un paseo a la institucionalidad", recordó.
El recorrido incluiría además sitios históricos y patrimoniales como la Casa del Brigadier, la Iglesia de Santo Domingo, la Catedral Metropolitana, la Plaza 25 de Mayo y el Colegio de la Inmaculada.
Si bien aclaró que se trata de una iniciativa que excede las competencias de la Legislatura y requiere acuerdos entre la Municipalidad y el Gobierno provincial, consideró que sería una obra capaz de "jerarquizar el centro cívico e histórico de la capital provincial".