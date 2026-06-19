Departamento Las Colonias

El Museo Histórico de San Carlos Centro albergará la "Muestra del Centenario" de artistas santafesinos

El Museo Histórico de la Colonia San Carlos será escenario de la “Muestra del Centenario”, una exposición colectiva integrada por 25 obras de artistas pertenecientes a la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos. La propuesta se enmarca en las celebraciones por los 100 años de la entidad y podrá visitarse a partir de este viernes 19 de junio.