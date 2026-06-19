La memoria de la Gesta de Malvinas volverá a ocupar un lugar central en San Jerónimo del Sauce con una propuesta destinada a conocer historias poco difundidas de la guerra y escuchar en primera persona el testimonio de quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur.
Un recorrido por la Gesta de Malvinas y el rol de los Perros de Guerra de la Armada Argentina
Veteranos de Guerra compartirán sus experiencias y testimonios sobre el accionar de una unidad poco conocida de la Armada Argentina durante el conflicto de 1982. Será este viernes desde las 20 horas.
Este viernes 19 de junio, a partir de las 20 horas, se desarrollará la charla abierta y gratuita “Malvinas: Los Perros de Guerra”, una actividad que tendrá lugar en el Polideportivo de San Jerónimo del Sauce y que contará con la participación de excombatientes de la Armada Argentina.
La iniciativa busca acercar a la comunidad relatos, experiencias y vivencias vinculadas a la Guerra de Malvinas, poniendo especial énfasis en el rol que desempeñó la Sección Perros de Guerra durante el conflicto bélico de 1982.
Testimonios en primera persona
La jornada contará con la presencia de dos Veteranos de Guerra de Malvinas que compartirán sus experiencias ante el público.
Uno de los disertantes será José Cruz, conocido como “El Guardián de la Bandera”, quien brindará su testimonio sobre los acontecimientos vividos durante el conflicto y la importancia de preservar la memoria histórica.
También participará Miguel Paz, quien expondrá sobre el accionar de la Sección Perros de Guerra, una unidad especializada de la Armada Argentina que cumplió funciones de vigilancia, seguridad y apoyo en el marco de las operaciones desarrolladas en las Islas Malvinas.
La actividad permitirá conocer detalles de una faceta menos difundida de la guerra, aportando una mirada diferente sobre el trabajo realizado por estos efectivos y sus perros durante el conflicto.
Mantener viva la memoria
Los organizadores destacaron que el encuentro tiene como principal objetivo generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre uno de los acontecimientos más significativos de la historia argentina contemporánea.
Además de recordar a quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional, la charla busca transmitir valores vinculados al compromiso, el sacrificio, la vocación de servicio y el amor por la patria.
La posibilidad de escuchar los relatos directamente de los protagonistas constituye una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan aspectos de la guerra a través de quienes la vivieron en primera persona.
Una invitación abierta a toda la comunidad
La actividad será de acceso libre y gratuito, por lo que está destinada a vecinos de San Jerónimo del Sauce y de toda la región interesados en profundizar sus conocimientos sobre la Guerra de Malvinas.
Desde la organización invitaron a participar de esta propuesta que permitirá rendir homenaje a los veteranos, fortalecer la memoria colectiva y mantener vigente el recuerdo de quienes formaron parte de la histórica gesta de 1982.