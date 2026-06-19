La mañana de este jueves estuvo marcada por la expectativa de cientos de familias que participaron del sorteo de los 60 lotes disponibles en el barrio Mi Tierra Mi Casa. El procedimiento se llevó adelante a través de la Lotería de la Provincia de Santa Fe y fue transmitido en vivo por RTS Medios y el canal oficial de YouTube de la Municipalidad.
Villa Gobernador Gálvez: se sortearon los 60 lotes de Mi Tierra Mi Casa y ya se conocen los beneficiarios
La adjudicación definitiva dependerá de la aceptación de los beneficiarios y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa provincial y municipal. Además, se conformó una lista de 100 suplentes para cubrir eventuales vacantes.
La iniciativa forma parte de las políticas locales destinadas a facilitar el acceso al suelo urbano y brindar nuevas oportunidades habitacionales a vecinos que buscan construir su vivienda propia.
Durante el sorteo fueron seleccionados 60 beneficiarios titulares y 100 suplentes, quienes quedaron ordenados según el resultado obtenido. La nómina fue publicada oficialmente tras la realización del acto.
Comienza la etapa de confirmación y control de requisitos
Si bien el sorteo definió el orden de adjudicación, el proceso aún no concluyó. En los próximos días, los beneficiarios recibirán una notificación en el correo electrónico que registraron al momento de la inscripción.
A partir de esa comunicación, los adjudicatarios contarán con un plazo de 15 días corridos para manifestar formalmente su aceptación del lote asignado.
Posteriormente, la Municipalidad llevará adelante una evaluación de la documentación y de los requisitos establecidos en la normativa vigente para este programa. El análisis se realizará conforme a los criterios fijados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Desde el municipio recordaron que la adjudicación definitiva dependerá del cumplimiento de todas las condiciones exigidas. En caso de detectarse incumplimientos o inconsistencias, la administración local podrá rechazar la adjudicación correspondiente.
Cómo funcionará el sistema de suplencias
El listado de suplentes tendrá un rol clave para garantizar la cobertura de la totalidad de los terrenos disponibles.
Si alguno de los beneficiarios titulares decide no aceptar el lote o no cumple con los requisitos establecidos, la vacante será ofrecida al primer suplente según el orden surgido del sorteo. El mismo procedimiento se repetirá sucesivamente hasta completar la asignación de los 60 terrenos.
De esta manera, el municipio busca asegurar la transparencia del proceso y garantizar que cada uno de los lotes previstos pueda ser adjudicado a vecinos que reúnan las condiciones establecidas.
Para consultas o información adicional, los interesados podrán comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana a través del WhatsApp 341-7388888 o del teléfono 4988888. También podrán acercarse personalmente a la Oficina de Vivienda municipal, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13.
Con la realización de este sorteo, decenas de familias dieron un paso fundamental hacia el sueño de acceder a un terreno propio, mientras que otras permanecerán expectantes a través del sistema de suplencias, aguardando la posibilidad de incorporarse al programa en las próximas etapas.