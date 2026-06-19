En la sede de Lotería

Villa Gobernador Gálvez: se sortearon los 60 lotes de Mi Tierra Mi Casa y ya se conocen los beneficiarios

La adjudicación definitiva dependerá de la aceptación de los beneficiarios y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa provincial y municipal. Además, se conformó una lista de 100 suplentes para cubrir eventuales vacantes.