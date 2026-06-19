El Gobierno de Santa Fe reunió en Rafaela a más de 80 empresarios, referentes industriales y autoridades provinciales en una nueva edición de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio de articulación público-privada destinado a fortalecer la participación santafesina en las cadenas de valor vinculadas a la energía y la minería.
Rafaela fue sede de un encuentro clave para el desarrollo energético y minero de Santa Fe
Durante la jornada se presentaron los avances de la Mesa en lo que va del año, se expusieron los servicios especializados de la Dirección de Asistencia Técnica (DAT), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Industrial, y se debatieron iniciativas orientadas a potenciar la inserción de firmas santafesinas en proyectos energéticos y mineros de alcance nacional e internacional.
La actividad se desarrolló en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, con el objetivo de analizar oportunidades de crecimiento, mejorar la competitividad de las empresas locales y promover nuevas estrategias de desarrollo para sectores considerados clave en la economía provincial.
Durante la jornada se presentaron los avances de la Mesa en lo que va del año, se expusieron los servicios especializados de la Dirección de Asistencia Técnica (DAT), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Industrial, y se debatieron iniciativas orientadas a potenciar la inserción de firmas santafesinas en proyectos energéticos y mineros de alcance nacional e internacional.
Oportunidades para las empresas santafesinas
Uno de los momentos centrales del encuentro fue la exposición de Lucas Torresetti, presidente de la Comisión de Minería de la Federación de Centros Comerciales e Industriales de Santa Fe (Fecoi) y miembro de la Comisión de Minería de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien disertó sobre el tema “Competitividad para el Desarrollo de la Minería, Petróleo y Gas: La Oportunidad de Santa Fe”.
En su presentación, Torresetti destacó el potencial que tiene la provincia para integrarse a las cadenas productivas vinculadas al desarrollo energético y minero del país. Además, analizó las posibilidades de expansión para las empresas locales a partir de la participación en ferias especializadas como Arminera, Argentina Oil & Gas (AOG) y ExpoMin, así como la importancia de programas de capacitación como la Academia de Proveedores de YPF para fortalecer las capacidades de las pymes santafesinas.
También se abordaron alternativas de cooperación con otras provincias productoras, entre ellas Chubut, con el objetivo de generar proyectos conjuntos que permitan ampliar la presencia de empresas santafesinas en los sectores de minería, petróleo y energía.
Diversificar la matriz productiva
Al referirse a la importancia de este ámbito de trabajo, el ministro Gustavo Puccini afirmó que “la consolidación de este espacio es una señal clara de la importancia que le damos a la energía y la minería como motores de desarrollo. Santa Fe tiene la oportunidad de diversificar su matriz productiva y generar nuevas alianzas estratégicas, y este espacio nos permite trabajar junto a todos los actores para convertir esa oportunidad en una realidad”.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, quien encabezó la actividad, remarcó que la Mesa se ha consolidado como una herramienta de planificación conjunta entre el sector público y privado.
“La Mesa es un ámbito donde se discuten estrategias concretas para potenciar la competitividad de las empresas santafesinas en sectores con enorme potencial de crecimiento. La articulación público-privada es la clave para consolidar una participación sostenida de nuestros complejos productivos en las cadenas de valor de la energía y la minería”, sostuvo.
La apertura contó además con la participación del intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el presidente de la Comisión de Industrias del CCIRR, Mauricio Rizzotto; y el coordinador de la Mesa, Pablo Bonetto.