Con más de 80 empresarios

Rafaela fue sede de un encuentro clave para el desarrollo energético y minero de Santa Fe

Durante la jornada se presentaron los avances de la Mesa en lo que va del año, se expusieron los servicios especializados de la Dirección de Asistencia Técnica (DAT), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Industrial, y se debatieron iniciativas orientadas a potenciar la inserción de firmas santafesinas en proyectos energéticos y mineros de alcance nacional e internacional.