El “tema Adorni” como ya se lo conoce en la agenda oficial, la mediática y la de la calle, sumará otro capítulo en breve. Será en la sesión ordinaria convocada para este jueves por el Senado nacional para tratar, entre otros temas, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y varios pliegos judiciales.
Con Adorni otra vez en el ojo de la tormenta, sesiona el Senado Nacional
El bloque que preside Martín Göerling convocará al jefe de Gabinete para el 2 de julio a fin de dar explicaciones sobre la evolución de su patrimonio. El PJ ya había presentado su propia iniciativa el 12 de junio. Se espera una larga discusión.
Sin embargo, la situación patrimonial del Jefe de Gabinete, que está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, estará otra vez en el centro del debate y promete, de arranque, una discusión tensa y extensa.
En las últimas horas, el presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Göerling, ingresó un pedido para interpelar al funcionario de confianza de los Milei el próximo 2 de julio, fecha en que el funcionario iba a concurrir a la Cámara alta a brindar su informe de gestión.
El proyecto requiere el apoyo de 48 voluntades para ser debatido sobre tablas, es decir, sin discusión previa y dictamen de comisión.
Esta misma semana pero en la Cámara de Diputados, la oposición no logró que prosperase un pedido similar: el martes no consiguió el quórum necesario para abrir la sesión en ese sentido (precisamente, faltó el PRO, además del oficialismo, un sector de la UCR y otros referentes provinciales), y este miércoles tampoco avanzó un apartamiento de reglamento para insistir sobre el tema.
Sí hubo mayoría de oficialistas y bloques aliados para convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para el 30 de junio a fin de abordar el tema. Hay dudas en cuanto a si el encuentro será informativo o habrá dictamen.
En cambio, en Diputados se aprobaron proyectos de interés para el gobierno, como el acuerdo con fondos buitre (que tenía plazo perentorio de tratamiento), la media sanción del Super RIGI y acuerdos internacionales.
El proyecto
El texto el PRO, que lleva la firma del jefe de bancada y de María Victoria Huala (La Pampa), dispone citar a Manuel Adorni a concurrir al recinto del Senado el día 2 de julio “con el objeto de ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.
El artículo 2 establece que el Jefe de Gabinete deberá “brindar las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”.
A renglón seguido se le pide que “informe las medidas de gobierno adoptadas que le corresponden en virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional, especialmente las derivadas del inc. 7 (“Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.”), siendo que ha reconocido públicamente su condición de evasor, sin perjuicio de que el origen lícito de los fondos que ahora declara aún no ha sido demostrado”.
Por último, se dispone que “en caso de no concurrir de Gabinete a la citación del art. 1°, la Cámara pasará de inmediato a considerar sin más trámite la moción de remoción del art. 101 de la Constitución Nacional.
La cita de Adorni con el Senado ya estaba acordada para el 2 de julio pero, como se dijo, para brindar su informe de gestión. La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, hizo pública su opinión acerca de la inconveniencia de que el funcionario se presente en el recinto donde seguramente sería “castigado” durante varias horas por la oposición. Desde allí se viene reclamando el apartamiento del funcionario, luego de las sucesivas inconsistencias patrimoniales que se conocen desde marzo.
Luego, el propio Adorni dijo que estaba dispuesto a concurrir ese día a la Cámara.
Por el momento es una incógnita si lo hará y, en todo caso, si tendrá preguntas de gestión para responder (apenas 10 legisladores hicieron consultas hasta el miércoles, cuando vencía el plazo para formularlas) o si todas estarán dirigidas a su evolución económica que cada día abre más interrogantes.