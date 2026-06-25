El PRO también pedirá su interpelación

Con Adorni otra vez en el ojo de la tormenta, sesiona el Senado Nacional

El bloque que preside Martín Göerling convocará al jefe de Gabinete para el 2 de julio a fin de dar explicaciones sobre la evolución de su patrimonio. El PJ ya había presentado su propia iniciativa el 12 de junio. Se espera una larga discusión.