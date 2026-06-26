El presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó un encuentro en Madrid, España, con destacados empresarios e inversores españoles, con el objetivo de potenciar las inversiones en la Argentina y presentar las reformas económicas de su gestión.
Milei fue galardonado en una universidad de Madrid y luego se reunió con empresarios
Durante su visita a la capital española, el jefe de Estado argentino buscó atraer inversiones extranjeras y compartió su visión económica con el sector privado.
Junto al mandatario argentino estuvieron el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia.
La reunión contó con la presencia de autoridades de firmas globales de primer nivel en la región como lo son Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Ferrovial, Grupo Meliá, Prosegur, Fever, Emergent Cold LatAM, Aisa Group, Naturgy, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners, PTP Group y Acciona.
El cónclave forma parte de la agenda internacional del mandatario en territorio español, orientada a estrechar lazos con el sector privado europeo y transmitir previsibilidad económica de Argentina. Durante la jornada, Milei dio una charla en la Universidad San Pablo CEU, donde recibió una medalla de honor por valores como “la defensa de la dignidad de la persona”.
El galardón
Previamente, Milei fue galardonado en España con la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, por "su relevante papel como economista y docente; su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y su liderazgo en reformas orientadas hacia la estabilidad y modernización de la República Argentina”.
En el marco de la ceremonia, el mandatario argentino brindó un discurso de la coyuntura política, económica y del plano judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El discurso
El presidente Javier Milei dio este viernes una charla en la Universidad San Pablo CEU de España durante la cual dio un discurso utilizando término futbolísticos al señalar que "cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego", a la vez que dijo que se dio cuenta que "las cosas no se cambian gritando desde la tribuna” y por eso decidió involucrarse en la política.
Además, el mandatario participó de un acto previo en la entidad educativa donde se le entregó la medalla de honor CEU San Pablo por valores como "la libertad" y "la defensa de la dignidad de la persona" y a la clase magistral asistieron representantes de Vox y del Partido Popular, según un informe de El Confidencial de España.
"Decidí cambiar de discurso", comenzó diciendo Milei, quien añadió: “Quiero contar cómo es el proceso de toma de decisiones en situaciones complejas. Lo vengo plasmando desde el Foro de Davos y en 'La moral como política de Estado', el libro que publicaré en unos meses".
"Cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego. Me di cuenta de que las cosas no se cambian gritando desde la tribuna. Una de las cosas más lindas en Argentina son los espectáculos deportivos, el fútbol”, indicó.
Asimismo, agregó: “Ver el estadio lleno de banderas, colores, gente vestida para la ocasión, cánticos divertidos... ¿Pero saben qué? Ponen el balón en el centro de la cancha y, por más que griten, no se mueve. El que hace los goles es Messi, y espero que lo siga haciendo más".