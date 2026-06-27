Manuel Adorni dejó este sábado de ser el jefe de Gabinete de ministros del gobierno de Javier Milei, luego de semanas en las que su nombre fue protagonista de la gran mayoría de portadas y movimientos políticos.
Renunció Adorni con una carta de agradecimiento a Milei
El también ex vocero presidencial sale del cargo luego de las dudas de las últimas semanas. Se trata del tercero en la gestión.
La salida del también ex vocero presidencial se da en el marco de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, entre los que se incluyen acusaciones en relación a propiedades y viajes al exterior.
En los últimos días se acrecentó su figura en el calendario legislativo al ser la ficha de peso para avanzar o no con sesiones en ambas cámaras donde la oposición y parte de los aliados pretendían avanzar con una moción de censura.
La estrategia en Diputados para extender el plazo sin que Adorni sea sometido a votación fue continuada de la falta de quórum en el Senado, donde debía presentarse el 2 de julio próximo.
Ataques mediáticos y "carnicería": los argumentos de la salida
A través de una extensa carta de renuncia cargada de agradecimientos hacia el presidente Javier Milei, Manuel Adorni justificó su apartamiento del cargo aludiendo a lo que definió como una "carnicería mediática" orientada a destruir su honorabilidad. El ahora exfuncionario detalló haber soportado "interminables ataques" que terminaron por arrastrar a su círculo íntimo, incluyendo a su esposa, sus hijos pequeños, amigos y vecinos.
En su descargo, negó de forma tajante cada una de las versiones periodísticas que circularon en las últimas semanas sobre supuestos viajes inexistentes, contratos espurios con el Estado, mansiones y la tenencia de un supuesto pendrive "lleno de dólares". "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", sentenció.
La misiva también expuso las fuertes fricciones internas que envolvieron la salida, desmintiendo de manera explícita que su permanencia en la Jefatura de Gabinete hubiera respondido a presuntas maniobras de extorsión dirigidas al mandatario o a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Al respecto, el exvocero reafirmó su lealtad absoluta y elogió la figura del jefe de Estado como la "única esperanza para la Argentina", posicionándolo ahora desde afuera de la gestión pública como una garantía de futuro. Con un cierre emotivo que buscó preservar el resguardo de sus afectos por encima de la función política, concluyó: "Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones".
La respuesta de Karina
También por redes sociales, Karina Milei agradeció el gesto de Adorni. "Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", publicó.
"Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo", agregó.
"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró.
Un cargo complicado
Adorni estaba en el puesto desde el 4 de noviembre de 2025. Con su renuncia, la gestión de La Libertad Avanza deja afuera a su tercer jefe de Gabinete desde el comienzo de la gestión.
El primero en ocupar el lugar fue Nicolás Posse, hombre cercano a Milei desde antes de su presidencia, quien dejó la jefatura el 27 de mayo de 2024, luego de presiones internas y supuestos episodios de espionaje.
Entre medio había estado Guillermo Francos, quien inició como Ministro de Interior y una pieza clave en la gestión federal del mileismo, principalmente ante un comienzo legislativo complicado para el oficialismo. Asumió como jefe de Gabinete el 27 de mayo de 2024 y se fue el 1 de noviembre de 2025, también con cruces internos y cuestionamientos de una línea libertaria.
Es la décima salida de un cargo ministerial desde la asunción de Milei el 10 de diciembre de 2023. Solo dos de ellas se dieron por cuestiones de estrategia política: Luis Petri y Patricia Bullrich. Hay una tercera, la de Lisandro Catalán, que fue por cuestiones administrativas al ocupar momentáneamente el lugar de Francos en Interior.
La rotación en el cargo
Quien sea que asuma su posición en lo que resta de la gestión Milei, ya firmará el récord de jefes de Gabinete en una misma presidencia. Alberto Fernández había tenido tres y Cristina Fernández de Kirchner llegó a seis, pero divididos en partes iguales durante sus dos gestiones.
Desde su creación en 1994, la Jefatura de Gabinete de Ministros ha tenido algunos nombres que sí sostuvieron su posición durante toda una gestión, a pesar de que se llegará al 23° nombre en 32 años.
Alberto Fernández aguantó durante toda la presidencia de Néstor Kirchner y luego sumó seis meses más en la gestión Cristina. Marcos Peña también sobrevivió la totalidad del paso de Mauricio Macri por Casa Rosada.