El recién designado jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, afirmó que "el gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia". Y precisó que el mandatario argentino le pidió trabajar en conjunto con el gabinete y avanzar en las reformas.
Santilli trae oxígeno y busca dar “músculo político” al Gobierno
El nuevo jefe de Gabinete seguirá siendo ministro del Interior y conservará su rol de negociador con los gobernadores y la oposición. Su incorporación destraba una gestión taponada por la permanencia del polémico ex vocero, y aporta buena recepción, capacidad de diálogo y conocimiento de lo que implica administrar la cosa pública.
El funcionario, que prestará juramento este martes, marcó como uno de sus principales desafíos hacer visibles las “buenas noticias económicas” que “quedaron tapadas” ante el momento complejo que vivió el Gobierno por las denuncias contra Manuel Adorni y su permanencia en el cargo a pesar de ellas y del avance de la investigación judicial.
“La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril, baja de inflación en mayo, viene junio pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente. Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”, expuso.
Agenda día 1
Santilli, que para este mismo lunes asumió una agenda de transición junto al saliente Adorni y sus equipos, pero también de cara al diseño de la próxima etapa, ya había dejado en claro los pilares que la sostendrán, en una publicación en redes minutos después del anuncio.
Indicó que trabajará "en equipo", junto a un "gran gabinete" encabezado por el Presidente que lleva adelante una gestión "con una visión clara", además de tener "la determinación necesaria" para sacar "definitivamente" a la Argentina "del pozo en el que la dejaron".
"Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", concluyó. Y este lunes lo coronó con la afirmación de que “estoy ante la decisión más importante en materia política de mi vida”.
Oxígeno y algo más
Lo cierto es que es que el encumbramiento de Santilli otorgará al Gobierno el oxígeno que necesitaba luego de meses de asfixia de la gestión por efecto de la inexplicablemente prolongada permanencia de Manuel Adorni en el cargo, que sólo se interrumpió frente a la certeza de que ya no había manera de evitar su expulsión por parte del Congreso.
Pero además, le aporta un caudal adicional de ventajas, basadas en destrezas, niveles de experiencia y actitudes de las que su antecesor carecía. Y además, en un momento en que el Gobierno necesita mejorar la relación con los gobernadores y también con los legisladores aliados para la sanción de reformas que pretende.
Músculo político
Ese handicap viene acompañado además con mayor nivel de poder, al retener la cartera del Interior. Un esquema similar al de la etapa de Guillermo Francos pero, cabe esperar, con una capacidad de decisión más realista, y no sometida al ninguneo del veto posterior a cualquier negociación.
“Teníamos claro que, para esta situación, requeríamos volver a tomar el formato que tuvimos en un momento que era unir el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete, porque es un área que tiene que desarrollar mucho músculo político y, la verdad, que en ese sentido, el trabajo que estuvo haciendo Diego desde el Ministerio del Interior fue extraordinario", aseguró el propio Milei.
En declaraciones televisivas, el Presidente remarcó que el ejercicio que tiene el nuevo jefe de Gabinete, debido a la experiencia política de décadas, "facilita todo lo que tiene que ver con negociar en el Congreso. Es una persona acostumbrada a esa dinámica, lleva años trabajando en política", concluyó.
Perfil ejecutivo
Llevado a la práctica, desde el entorno del ministro aseguran que continuará con sus visitas a las provincias e intensificará los contactos con los aliados. Incluso, desde el PRO, hay quienes hablan de un potencial apalancamiento para mejorar el vínculo entre el ex presidente Mauricio Macri, quien celebró la designación.
Macri, ex jefe político de Santilli, recibió la distinción de una conversación telefónica previa a la propia designación, y lo remarcó en las redes, junto con su apoyo. "Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", posteó.
Santilli se ajusta a la impronta conciliadora que la administración libertaria busca darle a esta etapa de la gestión. Su nombramiento llegó tras la designación de Adrián Ravier en la Vocería Presidencial y la de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa.
En tanto, lo acompañará bajo su órbita Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, como vicejefe de gabinete, un esquema similar en lo formal al que protagonizaban Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Gustavo Coria, del riñón santillista, seguirá como secretario de Interior.
Según fuentes cercanas al ministro, Santilli “pasará mucho tiempo en la gestión”, con reuniones de seguimiento con los ministros para revisar el funcionamiento de cada área. Y contribuye a apaciguar la interna oficial al exhibir la escasa doble virtud de ser leal a Karina Milei, y a la vez mantener buena sintonía con el asesor presidencial Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo.
Por si fuera poco, recibió el respaldo expreso y el compromiso concreto de la principal espada legislativa de Milei, y una de las promotoras del relevo de Adorni, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich.
“Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”, confirmó.