Tras la renuncia de Manuel Adorni

Santilli trae oxígeno y busca dar “músculo político” al Gobierno

El nuevo jefe de Gabinete seguirá siendo ministro del Interior y conservará su rol de negociador con los gobernadores y la oposición. Su incorporación destraba una gestión taponada por la permanencia del polémico ex vocero, y aporta buena recepción, capacidad de diálogo y conocimiento de lo que implica administrar la cosa pública.