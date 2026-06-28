Manuel Adorni se alejó del gobierno de Javier Milei y de la cúpula de toma de decisiones en la Libertad Avanza. Acorralado por las denuncias políticas y mediáticas y el incipiente avance judicial, el hasta ahora jefe de gabinete deja su lugar. Diego Santilli tiene todos los números para ocupar ese rol, y se esperaba su designación oficial.
Adorni y después: cómo se reconfigura el gobierno nacional de cara al futuro
El nuevo jefe de gabinete deberá recomponer las relaciones intra y extra oficialismo, sobre todo con aliados como el PRO. Caputo, Pettovello y Sturzenegger, los ministros que se mantienen desde el inicio de la gestión de Milei.
Los primeros atisbos de esta salida comenzaron a gestarse con el recambio de la Vocería Presidencial, oficina que encabezaba Adorni desde el inicio de la gestión y que luego dividió sus funciones con la Jefatura de Gabinete.
Allí recaló Adrián Ravier, un legislador de LLA que ya debutó con el cargo: “El objetivo será comunicar a los ciudadanos de la manera más clara y contundente cómo las reformas tienen impacto en la vida y el futuro de todos los argentinos”.
La segunda pista en este rompecabezas interminable que llevaba más de 100 días de dolor de cabeza para el gobierno, con denuncias en medios y en el propio Congreso, fue una declaración del propio Javier Milei desde España, que aclaró que podría ocurrir lo que finalmente pasó y se confirmó este sábado 27 de junio.
“Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, dijo el presidente en un reportaje al tiempo de sostener su defensa. “Soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema (...) a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, señaló.
Pasaron un poco más de 24 horas de esos dichos para que finalmente se confirme la salida de una pieza clave, cercana a los hermanos Milei y que desde el inicio del gobierno se encargó de la comunicación.
¿Y después?
La llegada del próximo Jefe de Ministros (todo indica que es Santilli) sin dudas le dará aire fresco a la administración libertaria. Seguramente, con otra impronta el dirigente buscará reconstruir el vínculo intra y extra muros del oficialismo, sobre todo con espacios cercanos como el PRO.
Todavía resuena un posteo en redes sociales de Mauricio Macri que, tras ser invitado a una reunión con el presidente, dejó en claro sus quejas para con la figura de Adorni. Eran tiempos de recambio, donde el hasta entonces vocero se ocuparía de la Jefatura de Gabinete.
“A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, opinó Macri el 1° de noviembre de 2025. Desde entonces, el líder del PRO se encargó de marcar de una u otra manera lo que consideraba “problemas” o cuestiones negativas del gobierno.
Será tarea entonces del flamante Ministro coordinador la de encontrar esos puntos en común. También con gobernadores de peso, como el santafesino Maximiliano Pullaro. El acto del 20 de Junio parece una buena señal de acercamiento entre ambas gestiones, pero es apenas un inicio.
Todo lo cual, la figura elegida por el gobierno deberá también reorginazar la tropa en el Congreso y sostener la agenda parlamentaria planteada por el propio Milei en el inicio del año legislativo. Reforma Política, Electoral, entre otras cuestiones que el oficialismo aún no pudo debatir por la “Agenda Adorni”.
Resistiré
Otro arista de análisis dentro de lo que fue el affaire Adorni, es que el gobierno libertario perdió un bastión político que tomó notoriedad desde el inicio de la gestión.
El saliente era uno de los pocos funcionarios de confianza que se mantuvo en el cargo desde diciembre de 2023, cuando Milei juró como presidente. La lista de “intocables” se fue achicando con los meses y tras el movimiento de fichas reciente perdió un alfil de peso en LLA.
Así las cosas, quienes siguen en sus cargos desde diciembre de 2023 son: Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Por su parte, Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado llegó a Casa Rosada a mediados de 2024.
De los nueve ministerios que presenta el organigrama nacional, apenas dos sostienen a los “originales” ministros. Con el correr de los meses, hubo cambios en: Relaciones Internacionales y Culto, Defensa, Seguridad Nacional, Justicia, Salud y Del Interior.
Los ministros