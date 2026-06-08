La visita de Mauricio Macri dejó en Santa Fe mucho más que párrafos de un discurso en un acto partidario. Alumbró cumbres, permitió retratos y sembró un sinfín de especulaciones políticas. También dejó definiciones.
Los gestos, señales y mensajes que dejó la visita de Macri a Santa Fe
El ex presidente fue recibido en la Casa de Gobierno por Maximiliano Pullaro y las autoridades de la UCR nacional y provincial. Allí expuso su visión sobre dicha fuerza, y sobre la gestión de Javier Milei. Cuál fue la devolución del mandatario santafesino.
El ex presidente de la Nación llegó a la ciudad para participar de un encuentro promovido por el PRO y con la finalidad de que pudiese tener contacto con dirigentes, jóvenes y mujeres de la fuerza que Macri lidera.
Sin embargo, en la previa, hubo espacio para un encuentro con Maximiliano Pullaro y otros referentes de la UCR; y hasta una recorrida por las obras de los nuevos estadios que se ejecutan en esta capital para disputar los Juegos Odesur.
Macri llegó al aeropuerto de Paraná el viernes al mediodía. Almorzó con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y junto a Cristian Cunha, viajó luego hasta Santa Fe. La primera actividad en esta capital fue en la Casa Gris, donde lo esperaba Pullaro.
Primera cumbre
En su despacho, el gobernador de Santa Fe recibió a Macri. El encuentro contó una presencia radical robusta: el presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella; y el conductor del partido a nivel provincial, Felipe Michlig. Por el PRO, concurrieron Gisela Scaglia y Cunha. En el último tramo del encuentro se sumó el ministro de Trabajo, Roald Báscolo.
Fue un cónclave de contenido político potente. Durante la conversación, que fue amena y fluida, Macri elogió la gestión provincial a partir del vigor impuesto al desarrollo de la obra pública. "Éste es el radicalismo que me gusta", dijo el líder del PRO a nivel nacional, tras considerar que la obra pública, menguada por la gestión de Javier Milei, es motor para la generación de empleo.
El mandatario santafesino – según pudo reconstruir El Litoral-, respondió a la cortesía con una enunciación política de peso: "Si vas con algo concreto y serio, vas a tener el apoyo de muchos gobernadores", planteó. Ello, cuando no está claro aún (y tampoco lo especificó durante su estadía en la provincia) qué rol jugará Macri; si encarnará nuevamente una candidatura presidencial, o si será el mentor y armador de un espacio que pueda ofrecerse como alternativa electoral pero con otro postulante. Ni tampoco, por otra parte, cuál será la estrategia electoral del propio Pullaro.
Mismo rumbo
Lo que sí dejó aclarado Macri durante ese encuentro de manera explícita es que no imagina un país con una matriz muy distinta a la imperante. "Éste es el modelo" , aseguran que planteó. Un modelo que instó a "blindar" sobre todo en términos institucionales, pero con la misma matriz esencialmente en materia económica. Aunque todo ello, con una salvedad que llamó la atención de quienes lo escuchaban en el despacho de Pullaro: "Éste es el modelo – insistió-, aunque no imagino cuatro años más de Karina (Milei) en la toma de decisiones".
A ese cónclave le siguió otro en la misma Casa de Gobierno al que se sumaron intendentes, y uno más a puertas cerradas del que sólo participaron Macri, Pullaro, Frigerio y Fernando de Andreis, secretario general del Pro a nivel nacional.