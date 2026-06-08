Entre el partido y la política

Los gestos, señales y mensajes que dejó la visita de Macri a Santa Fe

El ex presidente fue recibido en la Casa de Gobierno por Maximiliano Pullaro y las autoridades de la UCR nacional y provincial. Allí expuso su visión sobre dicha fuerza, y sobre la gestión de Javier Milei. Cuál fue la devolución del mandatario santafesino.