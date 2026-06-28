El ministro del interior Diego Santilli asistió este domingo por la noche a una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.
Javier Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete
El ministro del Interior se reunió con el presidente para definir su nombramiento como nuevo Ministro de Ministros, tras la salida de Manuel Adorni. De esta forma, el gobierno busca relanzar su gestión a través de renovados funcionarios.
Luego de la renuncia de Manuel Adorni en medio de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito, el mandatario nacional tiene que nombrar a su nuevo jefe de Gabinete.
El anuncio con la confirmación lo realizó este domingo el presidente mediante un posteo en su cuenta de X, y adelantó que en la semana se realizará el acto formal de jura y asunción.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.— Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
“Aquí delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, escribió el jefe de Estado, acompañado de una fotografía junto a Santilli y su hermana, en la que se lo ve posando en su ya clásica postura con los dedos pulgares levantados y vistiendo un mameluco de YPF. Detalló, además, que la jura será el martes 30 de junio a las 16.
Definiciones
El pasado viernes, en una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Santilli abordó la posibilidad de asumir ese cargo, con el objetivo de darle un nuevo aire y rumbo a la gestión.
También se acordó que la cartera del Interior volviera a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y profundizar el vínculo con los gobernadores.
Por estas horas, el actual ministro del Interior se reunió en la quinta presidencial con Milei, paso fundamental antes de hacer su designación oficial.
La salida de Adorni, quien venía envuelto en acusaciones cada vez más pesadas desde marzo pasado, generó un sacudón en la gestión libertaria.
El desembarco de Santilli como jefe de ministros busca cerrar ese capítulo y abrir una época de mayor conversación con las provincias, los aliados y otros sectores con los que hoy no hay puentes.
El Presidente mantuvo a su también exvocero el tiempo máximo que pudo sostenerlo, pero, tras ser acorralado en el Congreso, terminó por dar un paso al costado buscando evitar una crisis mayor al interior del gobierno.
Relanzamiento de gestión
El relanzamiento del gobierno de La Libertad Avanza también incluye una nueva etapa en la vocería presidencial, con el inicio de la etapa de Adrián Ravier.
Con el pampeano siendo la voz oficial del Poder Ejecutivo y con Santilli al frente de las gestiones políticas, Milei espera atravesar la segunda mitad del año con mayor iniciativa y victorias en el Congreso.
Este domingo, el PRO envió una señal de acompañamiento a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y también pareció celebrar la renuncia de Adorni.
Sobre el tema, Milei no se expresó aún de manera directa y solo se limitó a republicar un mensaje de despedida de su hermana y una reflexión poco simpática hacia Adorni por parte de Patricia Bullrich.