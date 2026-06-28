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Reunión en Olivos

Javier Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete

El ministro del Interior se reunió con el presidente para definir su nombramiento como nuevo Ministro de Ministros, tras la salida de Manuel Adorni. De esta forma, el gobierno busca relanzar su gestión a través de renovados funcionarios.

El presidente busca revitalizar su gestión tras la salida de Adorni, con un nuevo enfoque en la relación con las provincias y aliados políticos.El presidente busca revitalizar su gestión tras la salida de Adorni, con un nuevo enfoque en la relación con las provincias y aliados políticos.
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El ministro del interior Diego Santilli asistió este domingo por la noche a una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Luego de la renuncia de Manuel Adorni en medio de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito, el mandatario nacional tiene que nombrar a su nuevo jefe de Gabinete.

asdEl posteo de Milei en X confirmando a Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de su gobierno.

El anuncio con la confirmación lo realizó este domingo el presidente mediante un posteo en su cuenta de X, y adelantó que en la semana se realizará el acto formal de jura y asunción.

“Aquí delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, escribió el jefe de Estado, acompañado de una fotografía junto a Santilli y su hermana, en la que se lo ve posando en su ya clásica postura con los dedos pulgares levantados y vistiendo un mameluco de YPF. Detalló, además, que la jura será el martes 30 de junio a las 16.

Definiciones

El pasado viernes, en una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Santilli abordó la posibilidad de asumir ese cargo, con el objetivo de darle un nuevo aire y rumbo a la gestión.

También se acordó que la cartera del Interior volviera a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y profundizar el vínculo con los gobernadores.

santilli autoAsí llegaba Santilli a Olivos este domingo por la noche para reunirse con Milei.

Por estas horas, el actual ministro del Interior se reunió en la quinta presidencial con Milei, paso fundamental antes de hacer su designación oficial.

La salida de Adorni, quien venía envuelto en acusaciones cada vez más pesadas desde marzo pasado, generó un sacudón en la gestión libertaria.

Santilli y Adorni, nuevos ejes del gobiernoSantilli y Adorni, nuevos ejes del gobierno

El desembarco de Santilli como jefe de ministros busca cerrar ese capítulo y abrir una época de mayor conversación con las provincias, los aliados y otros sectores con los que hoy no hay puentes.

El Presidente mantuvo a su también exvocero el tiempo máximo que pudo sostenerlo, pero, tras ser acorralado en el Congreso, terminó por dar un paso al costado buscando evitar una crisis mayor al interior del gobierno.

Relanzamiento de gestión

El relanzamiento del gobierno de La Libertad Avanza también incluye una nueva etapa en la vocería presidencial, con el inicio de la etapa de Adrián Ravier.

Con el pampeano siendo la voz oficial del Poder Ejecutivo y con Santilli al frente de las gestiones políticas, Milei espera atravesar la segunda mitad del año con mayor iniciativa y victorias en el Congreso.

Este domingo, el PRO envió una señal de acompañamiento a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y también pareció celebrar la renuncia de Adorni.

Sobre el tema, Milei no se expresó aún de manera directa y solo se limitó a republicar un mensaje de despedida de su hermana y una reflexión poco simpática hacia Adorni por parte de Patricia Bullrich.

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