El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en sus redes sociales que ofrecerá este martes en casa de Gobierno su primera conferencia de prensa ante los periodistas acreditados.
Adrián Ravier debutará en su primera conferencia de prensa en Casa Rosada
El nuevo vocero presidencial se prepara para su primera aparición oficial, donde abordará temas clave de la administración y responderá a la prensa.
“Mañana a las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”, expresó Ravier en su cuenta de la red social X.
Ravier puntualizó que, “por problemas de agenda”, el juramento como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, que se iba a llevar a cabo mañana martes a las 16, se realizará ese mismo día pero a las 17.30 en el salón blanco de la Casa Rosada.
Ravier se venía desempeñando hasta ahora el cargo de diputado nacional por La Pampa dentro del bloque de La Libertad Avanza, banca a la que renunció el miércoles último permitiendo la jura de su reemplazante, Martín Matzkin.
Ravier fue anunciado como nuevo vocero presidencial el 19 de junio, por el ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de su cuenta de X, luego de mantener una reunión con el Presidente en la Quinta de Olivos.
Anoche el presidente Javier Milei explicó que la vocería dejará de depender de la Jefatura de Gabinete, para volver a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia que en cabeza Karina Milei.
Qué dijo en su primera aparición
El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este viernes que es un "honor" ser la voz del presidente Javier Milei. Lo hizo en su primera aparición pública en el cargo que hasta hace pocos días ocupó Manuel Adorni.
En su presentación, Ravier elogió a Milei, con quien escribió un libro meses atrás, e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso.
"Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo Presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas", dijo Ravier.
En esa línea, continuó: "No solo eso, en apenas dos años transformó la economía, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie". Según Ravier, la Argentina en la que asumió Milei estaba "desequilibrada en lo fiscal, monetario, cambiario, con parches y mucho dolor en la sociedad".
"En 2025 ya se podía ver orden y no me refiero solo al orden público, sin piquetes y con avances sólidos en seguridad, me refiero también al orden en las cuentas públicas, en la hoja de balance del Banco Central y en la eliminación de restricciones en el mercado de cambio", siguió.