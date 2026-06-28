Crónica política

De Esteban Bullrich a Manuel Adorni

La renuncia de Bullrich no solo expone las tensiones internas en el PRO, desnudando los dilemas morales que enfrentan sus dirigentes entre realismo y principios. A su vez, dicha decisión, causada por la protección del partido a un funcionario cuestionado, ha puesto a la entidad partidaria en una encrucijada moral y política sin precedentes.