I
Del viejo Vizcacha a Manuel Adorni
El vínculo entre Adorni y Milei refleja una ideología centrada en el individualismo extremo, donde el enriquecimiento personal pareciera ser el mayor logro moral.
Manuel Adorni pertenece al linaje de los que pueden dar una falta envido y un "quiero vale cuatro" sin mirar las cartas. Miente sin pudor y sin culpas. Hasta me animaría a decir que miente con inocencia, aunque no faltan los que suponen que es de los que mienten porque suponen que la inmensa mayoría de los argentinos son pelotudos. Vaya uno a saberlo.
Pero, comparaciones al margen, convengamos que el hombre en una sola parada le mintió a la opinión pública, le mintió a los periodistas, le mintió al Congreso, le mintió a los funcionarios judiciales, le mintió a los burócratas de la Oficina Anticorrupción y la UIF, le mintió a sus compañeros de partido, y algunos sospechan que hasta en algo le mintió al presidente y a su dulce hermanita, Karina.
Un creativo del embuste. La historia del "pendrive mágico" me recuerda los embustes de políticos corruptos de otros años que justificaban sus fortunas en nombre de la herencia de una tía desconocida, cuando no el azar de una lotería o una quiniela.
Sus habilidades retóricas no le impedirán -quiero creerlo- que comiencen a lloverle imputaciones estilo "enriquecimiento ilícito", "evasión de impuestos", "omisión maliciosa", "lavado de activos" y vaya uno a saber que otra causa.
La única guarida de la que dispone nuestro bizarro jefe de Gabinete y su leal esposa es la denominada "Ley de Inocencia Fiscal". Que nadie suponga que el título de esta ley es un recurso humorístico, una chanza o un sarcasmo.
Existe, fue votada por el Congreso y a nadie debería llamarle la atención que semejante disposición legal la estrene un personaje como Adorni, para quien esta ley le viene como anillo al dedo porque, precisamente, para eso se sancionó,... para que los Adorni de turno tengan palenque donde ir a rascarse.
II
Adorni es Milei y Milei es Adorni. No peco de original al hacer este juego de palabras. Tampoco miento. Los hechos son concluyentes. En un espacio político donde ideológicamente el mayor estímulo moral es enriquecerse a partir de la afirmación más avasallante del individualismo, Adorni no es una planta exótica en La Libertad Avanza (LLA).
Tengamos presente que alguna vez nuestro presidente ponderó las virtudes del contrabando y la evasión de impuestos. Cualquier duda, pongo al señor Adolfo Vázquez, titular de la ARCA, paradigma ostentoso de la aventura de disfrutar con desbordes eróticos de la pasión de enriquecerse. Hay otros ejemplos.
Hace un par de semanas el ministro Federico Sturzenegger, contradiciendo a quienes le imputan que carece de corazón, derramó cálidas lágrimas de amor paternal porque su hijo regresa al país.
Más interesante que su conmovedora escena de llanto, fueron los argumentos alrededor de una película en la que un grupo de ingenieros viajan al centro de la tierra porque es necesario poner en movimiento el "núcleo" que hace girar al planeta.
Mientras se inicia el descenso al centro de la Tierra, uno de los ingenieros le comenta a otro que sobre sus hombros pesa la responsabilidad de la vida de miles de millones de personas. Y el otro, le responde: "A mí los miles de millones de personas me importan un pito, yo solo estoy preocupado por mi señora y mi hija".
Sturzenegger, relatando con tono aprobador esta nota con lágrimas en los ojos, no solo nos ha probado que puede poseer sensibilidad sino que, este profesional destacado por sus clases en academias calificadas, nos ha dado la mejor clase magistral de su vida. En breve y luminosa síntesis, Sturzenegger nos reveló los fundamentos decisivos de su ideología.
De sus palabras es legítimo deducir que para el ministro de la "motosierra" ser el funcionario de 47 millones de argentinos le importa un rábano, porque su interés exclusivo son su esposa y su hijo.
Una espléndida síntesis de vida pública y privada contemplada desde el Parnaso de la versión liberal cultivada en la escuela austríaca o en los campus de Chicago. De estas humanitarias certezas académicas se nutren los grandes ases de LLA.
III
Convengamos que Adorni se esmeró en lo suyo, sorprendiendo incluso a sus pares. El hombre que sin lugar a dudas consideró que sus cargos públicos eran una excelente ocasión para enriquecerse, honró a su jefe explicando a una conmovida opinión pública que su fortuna de medio millón de dólares la hizo especulando con las milagrosas criptomonedas. Alucinante.
Alucinante por las afinidades y en particular porque esa palabra, o ese valor, o como mejor quieran llamarlo -criptomoneda- se ha transformado en un argumento, en una coartada o en un precedente de prontuario no solo de Adorni sino también de nuestro señor presidente.
Como todos recordamos, Milei nos inició en estos entreveros el 14 de febrero de hace dos años, un obsequio que los argentinos recibimos para el día de San Valentín -el día de los enamorados o, según se mire, el día de ese otro inocente evasor de impuestos que se llamó Al Capone-, el día que nos empezamos a familiarizar gracias a la pedagogía presidencial con los galimatías de las criptomonedas.
El relato para algunos puede pertenecer al género de ficción, pero modestamente estimo que si en algún lugar el monólogo de Adorni merece ser calificado es el de la picaresca.
Adorni pertenece por méritos propios a esa tradición criolla que se inicia con el viejo Vizcacha de José Hernández, el Laucha de Roberto Payró, Juancito Duarte, el hermanito de la Hada Rubia, el Gordo Villanueva y, por qué no, los personajes de "Alias Gardelito" y "Nueve reinas".
Justo es admitir que nuestro caballero superó con creces a sus antecesores, porque sus hazañas las realiza ocupando una alta responsabilidad política sostenido por el mejor presidente de la historia argentina y el más calificado estadista del mundo.
Y pensar que alguna vez supusimos que después de soportar a los gavilanes de pico encorvado de La Rioja y a los tiburones de colmillo filoso de la Patagonia, los argentinos ya habíamos agotado la galería de cuenteros, farsantes, avivatos y felinos de uñas largas.
IV
Mala suerte para el gobierno. En estos días nos enteramos que descendió la inflación unos puntitos, el riesgo país ya está por debajo de los 500 puntos, crece el PBI y las variables de la macroeconomía siguen controladas.
Mala suerte, porque en medio de esa llovizna de buenas noticias, el escándalo Adorni se instala en la opinión pública y el escándalo, más que salpicar, enchastra al gobierno para júbilo de Patricia Bullrich, que ya no disimula sus expectativas -ante la impotencia de los hermanitos Milei que no la soportan, pero tampoco pueden despedirla- de ser la candidata a presidente en los comicios de 2027.
Advierto a peronistas, kirchneristas y opositores en general que mientras la economía esté más o menos controlada los escándalos al estilo Adorni no suelen ser causa de derrotas electorales.
Basta para ello citar el ejemplo de Carlos Menem en las elecciones de 1995, tiempos en los que nuestra "Comadreja de Anillaco" marchaba al ritmo de un escándalo de corrupción por semana.
Pero como la convertibilidad de Domingo Cavallo seguía tranquilizando las vísceras sensibles de nuestros paisanos, a la hora de la encrucijada del cuarto oscuro muchos, incluso quienes decían escandalizarse por la corrupción del riojano, le pusieron el voto calladitos la boca.
En esta ecuación de moral e interés pareciera que no hay vuelta que darle: la moral y la ética son un excelente insumo para conversar en una sobremesa, en la mesa de un bar, en algunas columnas de opinión en los diarios, en algún programa de radio o televisión, o en los entreveros y trifulcas de las redes.
Pero a la hora de las decisiones fuertes, se cumple el principio que hace más de cinco siglos escribió Francisco de Quevedo y cuyo título pondera lo ineludible: que "Poderoso caballero es don Dinero".