Glosas santafesinas

Canas y estudiantes: un duelo interminable

El autor recuerda episodios que lo ligan a esa rivalidad histórica. Eran tiempos en los que la policía y los jóvenes daban rienda suelta a su encono, y estos terminaban a veces en serios encontronazos callejeros. Las tensiones con algunas de las fuerzas del orden exponían contradicciones sociales, con jóvenes burgueses desafiando a uniformados de origen trabajador.