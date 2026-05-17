Es una buena noticia para los argentinos que la inflación haya bajado un punto, algo menos que un punto. Buena noticia, porque desde hacía algo así como cinco meses que este termómetro venía subiendo. Gente de mala fe, sugería que el índice inflacionario de Javier Milei supera al que dejó Cristina Kirchner en 2015.
Toques de buen humor
El descenso de la inflación en Argentina genera algo de alivio, aunque el índice aún supera las expectativas anuales. El presidente Javier Milei enfrenta muchas críticas por las promesas incumplidas, mientras funcionarios de su gobierno protagonizan controversias políticas por lo que hacen y por lo que dicen.
No me consta, pero además, ya he advertido que esos tórridos comentarios los realizaba gente de muy mala fe. Sin ánimo de poner palos en la rueda, recuerdo que en cuatro meses la inflación ya superó el índice propuesto por el presupuesto nacional para todo el año.
Milei manifestó su preocupación por este dato, lo cual me parece muy bien, sobre todo si aprende que nunca es conveniente hacer promesas edulcoradas hacia el futuro. ¿O no fue este presidente el que dijo que para esta altura del año la inflación habría desaparecido en estos pagos?
II
El gobierno reprocha a los periodistas que no dejamos de hablar de Manuel Adorni. Con todo respeto, el que deberia proponerse salir del centro del escenario es el propio Adorni, quien no conforme con sus frecuentes y sofisticadas intervenciones, ahora sube al escenario a su hermanito menor, Francisco.
Con su conducta, Adorni no solo se ha ganado la antipatía de la gente honrada, sino también de corruptos conocidos y reconocidos que no le perdonan su amateurismo. Ya se sabe que en el ambiente el peor insulto que le pueden hacer a un corrupto es "No sabe ni robar".
Y a decir verdad, daría la impresión que el señor Adorni no logra compatibilizar lo que parece ser una vocación irresistible con una incompetencia supina en la materia. Un curso con expertos en la materia, que en este bendito país no son pocos, no le vendría mal, si es que después de estas refriegas, el ministro libertario persiste en continuar frecuentando el áspero e ingrato territorio de la política.
III
¿Alguna observación al señor Alejandro Álvarez, escrupuloso subsecretario de Asuntos Universitarios, por su sepulcral declaración acerca de la prematura muerte de la ley de financiamiento universitario? Tía Cata consideró que la frase parecía celebrar algo así como un aborto; el aborto ilegal de una ley, perpetrado por el equivalente a un improvisado curandero.
Habría que preguntarse qué legalidad puede invocar un gobierno cuyos principales funcionarios desconocen y hasta suicidan leyes aprobadas mayoritariamente por el Congreso. En la misma línea, observo que la facultad de Ciencias Exactas de la UBA se ha ganado claramente la condición de ser considerada algo así como la bestia negra de sicofantes políticos.
En tiempos de Juan Domingo Perón la huelga estudiantil más aguerrida, la de 1954, tuvo como centro la facultad de Ciencias Exactas. Doce años después, junio de 1966, "La noche de los bastones largos" se celebró en los pasillos y las puertas de Ciencias Exactas con su secuela de presos, cesantías y fugas de cerebros.
Cuando el peronismo asaltó las universidades con Oscar Ivanissevich y Alberto Ottalagano, más la inestimable asistencia espiritual del cura Raúl Sánchez Abelenda -dedicado escrupulosamente a arrojar agua bendita a las aulas contaminadas por zurdos y masones-, la facultad que más padeció el malón fascista fue Ciencias Exactas.
¡Atenti señor Alejandro Álvarez! En la actualidad, a esta hora exactamente, son los docentes de Ciencias Exactas los que han declarado la huelga contra los sueldos de hambre. Pregunto:
¿Milei y sus funcionarios, pueden escandalizarse porque la presencia de más de un millón de personas en doce ciudades del país contra la política universitaria del gobierno, incluya objetivos políticos? ¿Es posible despolitizar la movilización de una universidad que suma dos millones de estudiantes, alrededor de doscientos mil docentes y cerca de cien mil empleados no docentes?
V
La fiscal Verónica Fein fue procesada. Tarde piaste. Once años después del crimen de Alberto Nisman le inician un proceso. A no escandalizarse: los juicios contra Carlos Menem y Cristina demoraron más.
Espero que a la hora de presentarse ante los estrados judiciales se presente con el batón y las chancletas que lució, con proverbial elegancia, la noche que se hizo presente en el departamento del fiscal Nisman en la virtual fiesta nocturna, con catering incluido, que celebraban funcionarios, policías y políticos K cuando el cadáver aún estaba caliente.
Miro a Verónica Fein y pienso que la pelicula "Esperando la carroza" se perdió a su estrella más distinguida. Muy superior a China Zorrilla y Antonio Gasalla.
VI
"Tormenta negra", es el lúgubre título del operativo policial ordenado por Jorge Macri contra las villas miserias. Cerca de 1.500 policías movilizados con el respaldo de dos helicópteros por las dudas. El balance efectivo no estuvo a la altura del título del culebrón porteño. Veintisiete detenidos es una cifra más que modesta para justificar algo que amenazaba presentarse como una declaración de guerra.
Almas caritativas observan que hubiera sido deseable un operativo publicitario anunciando inauguraciones de calles pavimentadas, torres de luz, cloacas, hospitales, escuelas y algunas que otras bagatelas por el estilo.
Después de este soberbio espectáculo contra las villas miserias que, ya se sabe, están pobladas de algo así como una "peste social" denominada caritativamente con el nombre de "indigentes",... ¿no habrán previsto un operativo, no digo parecido pero más o menos cercano, en Nordelta, por ejemplo? Pregunto, desde la más angelical ingenuidad.
Tío Colacho fue el que comentó la otra noche que no estaría mal un paseito para conocer cómo transcurre la vida de los jefes y patrones de los dealer que supuestamente se alojan en las villas miserias.
Descarto que Martín Insaurralde, Jesica Cirio o algunos de sus distinguidos amiguitos autorizarán esta visita higiénica. Y descarto que los chivos expiatorios de esta hipotética excursión sean los encantadores carpinchos.
A Milei estas peripecias no le hacen perder el sueño. Por ahora, está preocupado en defender a su diputado jujeño Manuel Quintar y su sacrosanto derecho de pasearsre en esta Argentina en la que "no hay plata", con un auto cotizado en algo así como 270.000 dólares.
Quinar, les recuerdo, se inició políticamente con Milagro Sala. Hay dos fotos que circulan de él: una con Milagro y otra con Karina. Una mano lava a la otra y con las dos nos lavamos la cara.
VII
Las declaraciones de Cristian Ritondo, confesando que empinados funcionarios del gobierno nacional le habrían mentido, me emocionaron hasta las lágrimas. Qué injusticia. Lastimar con una mentira sotreta al bueno de Ritondo.
Confieso que las denuncias de Milei acerca del intento de un golpe de Estado por parte de sus impiadosos opositores prendidos a periodistas repugnantes, me sorprendieron porque, según mi leal saber y entender, los golpes de Estado desde 1930 hasta 1976 lo perpetraron los militares.
Y que yo sepa, los uniformados de hoy en día apenas tienen fuerza para reclamar que sus jubilados sean atendidos por sus obras sociales debidamente saqueadas por incompetentes y rufianes de turno.
Dicho esto, añado que los dirigentes más renombrados que solicitan el derrocamiento del actual presidente son Juan Grabois, Guillermo Moreno y Luis D'Elía. Duerma tranquilo, señor presidente. Entre los tres no suman el dos por ciento del electorado nacional.
VIII
"Cuba, que linda es Cuba, ahora sin yanquis me gusta más", cantábamos en las peñas de izquierda de los años sesenta, sin saber que, maula el tiempo, sesenta años después las recoletas autoridades del Partido Comunista cubano recibirían al director de la CIA con el protocolo y los honores de un Mesías. "Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar", seguíamos canturreando.
El comandante, por supuesto, era Fidel. Sesenta años después, mucho me temo que el comandante responde al nombre de Donald. "Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito... y en eso llegó Fidel". Malhaya con las burlas del tiempo. Hoy lo único que funciona a plenitud en Cuba son los garitos y las que trabajan a pleno son las sacrificadas "jineteras".
Claro, se terminaron los locales nocturnos a media luz porque la isla completa desde hace tiempo está a oscuras. Cuanto lo siento por los empecinados sesentistas: comparados con la fiesta tropical de sexo verde oliva de la isla del "Hombre Nuevo", los gangsters de los tiempos de Fulgencio Batista son pacíficos y austeros benefactores sociales.