Glosas santafesinas

Jaime y Juani: de Colastiné a París

En un frío día de enero, dos santafesinos se encuentran inesperadamente en una calle parisina, reviviendo memorias de su tierra natal. De esta forma, una curiosa coincidencia en París une a dos antiguos conocidos, evocando paisajes y recuerdos de su juventud en las costas santafesinas.