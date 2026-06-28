El Gobierno de Santa Fe concretó la tercera exportación de palanquilla desde el muelle de la Zona Franca de Villa Constitución. La operación, realizada por la empresa Acindar, movilizó 1.092 camiones, consolidó la participación de empresas locales y permitió embarcar 12.600 piezas equivalentes a 30.000 toneladas de acero santafesino, con destino a Colombia.
Se exportaron 30 mil toneladas de acero producido íntegramente en Santa Fe
La operación movilizó 1.092 camiones, contó con la participación de empresas locales y permitió embarcar 12.600 piezas equivalentes a 30.000 toneladas de acero santafesino, con destino a Colombia.
Así, la infraestructura portuaria de Villa Constitución continúa afianzándose como nodo estratégico para la logística santafesina. En esta oportunidad, el embarque se realizó desde el muelle Zona Franca Santafesina, demostrando la capacidad de la provincia para sostener operaciones de gran escala y proyectar la producción hacia nuevos mercados.
Un diferencial de la provincia
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “Santa Fe tiene más de 30 puertos públicos y privados y la única zona franca del país con muelle propio. Esta operación demuestra que nuestra infraestructura logística es un diferencial frente a otras provincias. Queremos que cada tonelada que sale al mundo sea también una oportunidad para el trabajo y la competitividad de nuestra gente”.
En cuanto a los atributos diferenciales de la infraestructura, Puccini agregó: “El muelle propio permite optimizar tiempos, reducir costos y articular la participación de empresas locales en operaciones de escala internacional. En esta exportación participaron cuatro firmas de Villa Constitución. Hoy Santa Fe suma otro hito logístico”.
El gobernador Maximiliano Pullaro impulsa una política pública que coloca a la logística como eje central del desarrollo productivo. Bajo su gestión, Santa Fe fortalece sus puertos, terminales y la zona franca, consolidando un modelo que rompe la dependencia histórica de Buenos Aires y abre nuevas oportunidades de exportación para la producción santafesina.
Las valoraciones de la gestión
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, afirmó que “la logística es política de Estado en esta gestión. Romper la dependencia de Buenos Aires y consolidar nuestras terminales y zona franca nos permite acceder a más de 100 destinos internacionales, reduciendo tiempos y costos. Santa Fe tiene todas las condiciones para que sus infraestructuras se conviertan en verdaderas salidas al mundo”.
Por su parte, el titular del directorio de Zona Franca Santafesina, Mauro Gisbert, concluyó: “La operatoria desde el muelle de Villa Constitución confirma que Santa Fe cuenta con la capacidad técnica y logística para sostener exportaciones de gran escala. La articulación con empresas locales y el movimiento de más de mil camiones muestran que la infraestructura provincial está preparada para responder a los desafíos del comercio exterior con eficiencia y seguridad”.