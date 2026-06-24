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Pullaro: “Los recursos que Santa Fe ahorró, los puso en infraestructura productiva”

El gobernador participó de la presentación del seminario “Del campo a la industria. Agregar valor frente al acuerdo UE- Mercosur”, organizado por Carsfe, con el apoyo del Gobierno de Santa Fe, CRA y el Ateneo Carsfe, que se realizó en el Puerto de la capital provincial.

Pullaro aloró el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y destacó la importancia de tener “un Estado eficiente que achique los costos e invierta en obras” y que brinde “alivio fiscal a los que producen e invierten”.Pullaro aloró el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y destacó la importancia de tener “un Estado eficiente que achique los costos e invierta en obras” y que brinde “alivio fiscal a los que producen e invierten”.
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El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el acompañamiento que el Gobierno Provincial viene realizando al sector agroindustrial a partir de diferentes iniciativas orientadas al desarrollo productivo. A su vez, valoró la alianza estratégica entre el sector privado y el público, poniendo énfasis en la importancia de un Estado que invierte con transparencia y eficacia, y que a la vez lleva adelante acciones concretas para el desarrollo de la economía.

Pullaro Seminario “Del campo a la industria. Agregar valor frente al acuerdo UE- Mercosur”El acuerdo UE-Mercosur se presenta como una oportunidad para que Santa Fe fortalezca su perfil agroindustrial y proyecte su potencial al mundo.

Lo hizo en el marco de la puesta en marcha del Seminario “Del campo a la industria. Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), junto con el apoyo del Gobierno de Santa Fe, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Ateneo Carsfe, que se realizó este miércoles en el Puerto de Santa Fe.

“Sabemos lo que empuja y lo que aporta nuestro sector productivo a la economía de la Argentina, y entendemos que tenemos una enorme oportunidad por delante para trabajar juntos el sector público y el sector privado para mostrar al resto del país y al mundo que hay cosas que son posibles”, remarcó el gobernador.

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En esa línea, valoró la idea de “un Estado eficiente que achique los costos e invierta en obras de infraestructura”, como así también “tener un alivio fiscal para los que producen e invierten en la provincia de Santa Fe”.

Es por ello que recordó: “Lo primero que hicimos en Santa Fe fue achicar el gasto del Estado, bajando los gastos corrientes en un 40 % en todos los ministerios, y también demostramos que se podía bajar el costo de obra pública. Todos esos recursos que el Estado ahorró, los puso en infraestructura productiva”.

Inversión y desarrollo

Pullaro señaló que en 30 meses su gestión realizó “la misma inversión que se había hecho los últimos 8 años en la provincia, con recursos propios, apostando a la infraestructura productiva y al desarrollo. Y también encaramos un proceso de alivio fiscal reduciendo los impuestos como nunca se había hecho en los últimos 20 años”.

Pullaro Seminario “Del campo a la industria. Agregar valor frente al acuerdo UE- Mercosur”La alianza entre el sector agroindustrial y el gobierno provincial busca demostrar que la inversión transparente y eficaz es clave para el crecimiento.

El mandatario enumeró la “infraestructura productiva, eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y alivios fiscales para poder producir más” como ejes principales, y expresó que “en una Argentina en donde el Estado se corre de las principales responsabilidades, Santa Fe demuestra que aquí hay inversión productiva”.

“Tenemos que seguir avanzando y para eso es fundamental que el Estado sea transparente y austero. Cuando no se roba en el Estado, la plata alcanza. Argentina va a salir adelante si se asocia el Estado y el sector privado; y si no si sigue poniéndole la pata en la cabeza a los sectores productivos que empujan la economía”, agregó.

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El gobernador manifestó: “Siempre vamos a ser aliados del campo y de la industria, y vamos a llevar al orden nacional los reclamos que tienen que ver con nuestro sistema productivo”.

Finalmente, Pullaro repasó que “Santa Fe fue la primera provincia que se asoció con las provincias que hoy tienen más potencia económica, como son las provincias petroleras y, desde ese lugar, poder potenciar nuestra producción. Entendemos que podemos seguir creciendo y seguir mirando muy arriba lo que tiene que ser el desarrollo de nuestra economía”.

“Santa Fe tiene todo para liderar el cambio”

El presidente de Carsfe, Berardo Vignatti, señaló que Santa Fe “es una provincia productiva, que transforma producción en alimentos, conocimiento en innovación y trabajo en desarrollo. Por eso, cuando hablamos del acuerdo Unión Europea - Mercosur, hablamos de una oportunidad para fortalecer nuestro perfil agroindustrial y para proyectar Santa Fe al mundo”.

Pullaro Seminario “Del campo a la industria. Agregar valor frente al acuerdo UE- Mercosur”La provincia de Santa Fe, bajo la gestión de Pullaro, se enfoca en reducir costos y fomentar el desarrollo económico mediante inversiones estratégicas.

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial: “Hay una palabra que no se compra, que es la confianza; y esto nos da confianza. Es muy importante que la máxima autoridad de la provincia nos acompañe”.

Presentes

Estuvieron también presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, entre otros funcionarios provinciales; como así también legisladores, autoridades municipales, representantes de entidades, instituciones y empresas, productores, entre otros.

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