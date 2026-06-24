Respaldo estratégico

Pullaro: “Los recursos que Santa Fe ahorró, los puso en infraestructura productiva”

El gobernador participó de la presentación del seminario “Del campo a la industria. Agregar valor frente al acuerdo UE- Mercosur”, organizado por Carsfe, con el apoyo del Gobierno de Santa Fe, CRA y el Ateneo Carsfe, que se realizó en el Puerto de la capital provincial.