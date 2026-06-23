Obra clave sobre el Canal Larguía

Invierten $350 millones en infraestructura hídrica para fortalecer la cuenca de Totoras

La construcción de cuatro nuevas alcantarillas sobre el Canal Larguía avanza con el objetivo de optimizar el drenaje de excedentes hídricos, mejorar la transitabilidad de los caminos rurales y fortalecer la infraestructura de una de las principales cuencas del departamento Iriondo. La intervención forma parte de un plan integral de ordenamiento hídrico que también contempla obras complementarias en distintos sectores de la región.