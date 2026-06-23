La región de Totoras y Carrizales avanza en una serie de obras destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema hídrico y reducir los problemas ocasionados por los excedentes de agua durante períodos de intensas precipitaciones.
Invierten $350 millones en infraestructura hídrica para fortalecer la cuenca de Totoras
La construcción de cuatro nuevas alcantarillas sobre el Canal Larguía avanza con el objetivo de optimizar el drenaje de excedentes hídricos, mejorar la transitabilidad de los caminos rurales y fortalecer la infraestructura de una de las principales cuencas del departamento Iriondo. La intervención forma parte de un plan integral de ordenamiento hídrico que también contempla obras complementarias en distintos sectores de la región.
Entre las intervenciones más importantes se encuentra la construcción de cuatro nuevas alcantarillas sobre el Canal Larguía, una obra que busca optimizar el escurrimiento y preservar la conectividad rural.
Los trabajos se desarrollan a lo largo de los seis kilómetros de extensión del canal y representan una inversión cercana a los 350 millones de pesos.
La intervención apunta a aumentar la capacidad de drenaje del sistema y disminuir los anegamientos que afectan tanto a caminos rurales como a establecimientos productivos de la zona.
Una respuesta a problemas históricos de escurrimiento
El Canal Larguía cumple una función clave en el drenaje de los excedentes pluviales provenientes de distintos sectores de la cuenca.
Durante años, una parte importante del agua de lluvia generada en áreas urbanas descargó hacia bajos naturales y cunetas rurales, provocando acumulaciones que dificultaban el escurrimiento y generaban inconvenientes en campos y caminos.
La obra contempla el reemplazo de cuatro alcantarillas ubicadas en puntos estratégicos del canal, mediante estructuras hidráulicas de mayor capacidad que permitirán mejorar el flujo del agua y brindar una respuesta más eficiente ante eventos de lluvias intensas.
Además de favorecer el drenaje, las nuevas alcantarillas contribuirán a mantener la transitabilidad de los caminos rurales, fundamentales para la circulación de vecinos, transportistas y maquinaria agrícola.
La mejora de estas estructuras permitirá garantizar conexiones más seguras entre establecimientos productivos y reducir los riesgos de aislamiento durante períodos de precipitaciones abundantes. En una región donde la actividad agropecuaria tiene un fuerte peso económico, la infraestructura hídrica resulta clave para sostener la producción y el movimiento diario.
Un plan integral para ordenar la cuenca hídrica
La intervención sobre el Canal Larguía forma parte de un conjunto más amplio de obras destinadas a optimizar el funcionamiento de la cuenca del Arroyo Totoras y sus sistemas asociados.
En paralelo, se desarrollan trabajos de construcción de alcantarillas en la zona de Colonia Médici para mejorar el escurrimiento de los canales y asegurar la transitabilidad en caminos rurales. También avanzan obras sobre el Arroyo Las Estacas y el Canal Lassaga, destinadas a fortalecer la conectividad entre campos productivos de Carrizales.
A estas acciones se suma la futura limpieza del arroyo Cañada de Gómez, una intervención orientada a recuperar la capacidad hidráulica del sistema y mejorar el comportamiento general de la cuenca frente a eventos de lluvia.
En conjunto, estas obras buscan dotar a la región de una infraestructura más eficiente para el manejo de los recursos hídricos, reduciendo riesgos de anegamiento y mejorando las condiciones para el desarrollo productivo y la circulación en las zonas rurales.