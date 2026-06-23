Villa Minetti continúa atravesando un complejo escenario hídrico como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante los últimos meses.
Continúan las obras de limpieza de canales y drenaje en Villa Minetti
Tras registrar más de 400 milímetros de lluvia en un corto período y acumular precipitaciones que superan los promedios anuales, Villa Minetti continúa siendo escenario de importantes trabajos de drenaje, limpieza de canales y monitoreo hídrico. Las intervenciones apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la infraestructura frente a los efectos de la emergencia hídrica que afecta al norte provincial.
Ante esta situación, se mantienen las tareas de limpieza y adecuación de canales, junto con intervenciones destinadas a optimizar el escurrimiento del agua y reducir el impacto del excedente hídrico en la localidad y su zona de influencia.
Las acciones se desarrollan en coordinación con el Comité de Cuenca Villa Minetti–San Bernardo y abarcan distintos puntos estratégicos del departamento 9 de Julio, una de las regiones más afectadas por las abundantes lluvias. Según los registros, en apenas 100 días se acumularon más de 1.030 milímetros de precipitaciones, superando incluso los valores promedio anuales de la zona.
Canales y defensas para mejorar el drenaje
Entre las principales intervenciones realizadas se destaca la limpieza de aproximadamente 150 kilómetros de canales en las últimas semanas, trabajos que permiten mejorar la circulación del agua y favorecer el drenaje de áreas comprometidas por los anegamientos.
Durante la emergencia registrada a fines de abril también se incorporaron bombas adicionales al sistema de defensa hídrica de la localidad, complementando el equipamiento existente. Asimismo, se llevaron adelante tareas de limpieza en accesos, reservorios y distintos canales de la región, incluyendo sectores vinculados a las rutas provinciales y caminos rurales.
Las acciones también alcanzaron puntos ubicados en los sectores oeste y sur de la defensa de Villa Minetti, además de canales estratégicos para la evacuación de excedentes hídricos.
Precipitaciones excepcionales y napas saturadas
Especialistas explican que la situación actual responde no solo al volumen de lluvia acumulada, sino también a la elevada saturación de las napas freáticas. Esta condición reduce significativamente la capacidad de infiltración del suelo, generando una mayor permanencia del agua en superficie y dificultando el drenaje natural.
En este contexto, las tareas de mantenimiento y adecuación de canales resultan fundamentales para facilitar el escurrimiento y minimizar los riesgos asociados a nuevas precipitaciones.
A lo largo de los últimos años también se realizaron diversas intervenciones en la infraestructura hídrica regional, incluyendo trabajos en defensas y sistemas de conducción de agua destinados a mejorar la protección de localidades del norte santafesino.
Monitoreo permanente y nuevas intervenciones
Actualmente continúan los trabajos de adecuación en distintos tramos del Canal Interdistrital y en áreas vinculadas a las localidades de Santa Margarita y Gregoria Pérez de Denis. Paralelamente, equipos técnicos realizan mediciones y monitoreos permanentes sobre el comportamiento del sistema hídrico.
Las tareas incluyen controles periódicos en defensas, reservorios y canales, así como el seguimiento de la evolución de los niveles del río Salado y del arroyo Golondrina, cursos de agua que tienen incidencia directa en la dinámica hídrica de la región.
Además de las acciones en Villa Minetti, se proyectan nuevas obras en localidades como Gato Colorado, Pozo Borrado y Tostado, con el objetivo de fortalecer la infraestructura existente y reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos climáticos.
Mientras los pronósticos anticipan la posibilidad de nuevas lluvias, las tareas de mantenimiento, monitoreo y adecuación continúan siendo una herramienta clave para afrontar una situación que mantiene en alerta a gran parte del norte provincial.