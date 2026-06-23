Más de 150 kilómetros de canales intervenidos

Continúan las obras de limpieza de canales y drenaje en Villa Minetti

Tras registrar más de 400 milímetros de lluvia en un corto período y acumular precipitaciones que superan los promedios anuales, Villa Minetti continúa siendo escenario de importantes trabajos de drenaje, limpieza de canales y monitoreo hídrico. Las intervenciones apuntan a mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la infraestructura frente a los efectos de la emergencia hídrica que afecta al norte provincial.