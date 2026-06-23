La Comuna de San Jerónimo del Sauce anunció la apertura de la convocatoria para la quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas “Relatos”, un evento que se ha consolidado como un espacio de referencia para la creación artística contemporánea y el intercambio cultural a nivel nacional e internacional.
La Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce se afianza como referencia artística regional
La localidad del departamento Las Colonias lanza la 5ª Bienal Internacional de Esculturas “Relatos” con convocatoria abierta a artistas de todo el mundo.
La propuesta convoca a escultores y escultoras de todo el país y del exterior a presentar sus proyectos para participar de una nueva edición de este encuentro que combina producción artística en vivo, diálogo con la comunidad y puesta en valor del arte como herramienta de construcción de identidad colectiva.
Una bienal en crecimiento sostenido
Con cada edición, la Bienal “Relatos” ha fortalecido su perfil como plataforma de exhibición y producción de obra escultórica, integrando a artistas emergentes y de trayectoria en un mismo espacio de trabajo. Desde la organización remarcan que el evento no solo promueve la creación artística, sino que también impulsa el desarrollo cultural y turístico de la localidad.
En esta quinta edición, la propuesta vuelve a poner el foco en la relación entre arte, memoria e identidad, invitando a los participantes a desarrollar obras que dialoguen con las historias que atraviesan a las comunidades y sus territorios.
Convocatoria abierta y plazos de inscripción
La convocatoria permanecerá abierta desde el 18 de abril hasta el 24 de julio de 2026, período durante el cual los interesados podrán inscribirse y presentar sus proyectos para su evaluación.
Las bases contemplan la participación de artistas nacionales e internacionales, reafirmando el carácter abierto y federal de la Bienal, que busca ampliar su alcance y consolidarse como un punto de encuentro entre distintas tradiciones escultóricas y miradas contemporáneas del arte.
Arte, territorio e identidad
La Bienal “Relatos” se inscribe en una línea de trabajo que busca articular la producción artística con el territorio, promoviendo experiencias que trascienden la exhibición tradicional de obras. En ese sentido, la interacción entre artistas y comunidad se convierte en un eje central del evento, favoreciendo el intercambio de saberes y la construcción de narrativas compartidas.
Desde la Comuna destacaron que esta iniciativa continúa posicionando a San Jerónimo del Sauce como un punto de referencia en la agenda cultural de la provincia, con impacto creciente en la región.
Bajo el concepto “Relatos”, la Bienal propone pensar la escultura como un lenguaje capaz de materializar historias, experiencias y memorias colectivas. En ese marco, la convocatoria invita a ser parte de una nueva edición donde la creatividad se transforma en obra pública y en legado cultural.
La organización extendió la invitación a artistas de todo el mundo a sumarse a esta experiencia, que combina arte, territorio y comunidad en un mismo espacio de producción y encuentro.