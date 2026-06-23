El próximo domingo 28 de junio, la región se vestirá de gala para recibir al Rally Santafesino de Regularidad. El inicio de este esperado recorrido por los caminos de nuestras colonias está pautado para las 10:00 horas en la localidad de Elisa.
Motores con historia: El Rally de Automóviles Antiguos recorrerá el departamento Las Colonias
Tras su reprogramación, el gran evento de automóviles antiguos se llevará a cabo el próximo 28 de junio. Organizado por la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos y CRYDE, el recorrido unirá cuatro localidades de la región en una jornada que promete convocar a los amantes del motor y la historia regional.
Desde allí, la caravana de vehículos antiguos emprenderá un trayecto que no solo pondrá a prueba la precisión de las tripulaciones, sino que también deleitará a los vecinos de cada comunidad a su paso.
El circuito continuará su rumbo conectando de forma sucesiva las localidades de Soledad y La Pelada, permitiendo que el público local pueda acercarse a las calles a disfrutar del desfile de estas verdaderas joyas de la ingeniería automotriz, cuidadas y mantenidas a lo largo de las décadas con notable dedicación.
Destino final y almuerzo de camaradería
Se estima que la llegada oficial de los primeros rodados al punto final del circuito se concrete a las 13:00 horas. El destino elegido para el gran cierre de la competencia es la localidad de Jacinto Arauz.
Allí, las tripulaciones, organizadores y entusiastas compartirán un almuerzo de camaradería que servirá de marco ideal para el intercambio de anécdotas sobre la travesía.
Este súper evento cuenta con el auspicio fundamental del senador provincial Rubén Pirola, junto al firme apoyo institucional y logístico de las comunas de Elisa, Jacinto L. Aráuz, Soledad y La Pelada, demostrando la importancia de este tipo de actividades para el fomento del turismo y la cultura en la región.
Celebrando la historia sobre ruedas
La organización central del encuentro está a cargo de la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos (ESAA) en conjunto con el CRYDE, prestigiosa institución que se encuentra conmemorando su 90° aniversario (1931-2021) de trayectoria.
Esta reprogramada edición reaviva el entusiasmo de un público fiel que valora el patrimonio histórico rodante y la camaradería tuerca en un evento imperdible.