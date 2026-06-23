Este fin de semana

Motores con historia: El Rally de Automóviles Antiguos recorrerá el departamento Las Colonias

Tras su reprogramación, el gran evento de automóviles antiguos se llevará a cabo el próximo 28 de junio. Organizado por la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos y CRYDE, el recorrido unirá cuatro localidades de la región en una jornada que promete convocar a los amantes del motor y la historia regional.