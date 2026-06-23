Con nuevas líneas de financiamiento

Entregaron 13 nuevos créditos para fortalecer emprendimientos en Vera

Trece emprendedores de Vera recibieron créditos destinados a potenciar sus actividades productivas y de servicios. Los aportes, gestionados a través de programas provinciales, permitirán la adquisición de herramientas, maquinarias e insumos, consolidando el crecimiento de iniciativas que generan trabajo y dinamizan la economía local.