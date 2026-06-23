La Municipalidad de Vera concretó la entrega de 13 nuevos créditos a emprendedores de la ciudad en el marco de los programas provinciales “Banco Solidario” y “Activa Emprendedor”, iniciativas orientadas a fortalecer proyectos productivos, promover el trabajo independiente y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.
Entregaron 13 nuevos créditos para fortalecer emprendimientos en Vera
Trece emprendedores de Vera recibieron créditos destinados a potenciar sus actividades productivas y de servicios. Los aportes, gestionados a través de programas provinciales, permitirán la adquisición de herramientas, maquinarias e insumos, consolidando el crecimiento de iniciativas que generan trabajo y dinamizan la economía local.
Con esta nueva entrega, ya suman 85 los créditos otorgados a vecinos de Vera desde la implementación de ambos programas, consolidando una herramienta de financiamiento destinada a acompañar el crecimiento de pequeños emprendimientos y actividades económicas locales.
Financiamiento para fortalecer proyectos productivos
Los beneficiarios desarrollan tareas en una amplia variedad de rubros, reflejando la diversidad del entramado productivo de la ciudad. Entre ellos se encuentran emprendimientos vinculados a la bicicletería, aromaterapia, servicios de animación, producción hortícola, panificación, confección textil, herrería, construcción, gastronomía y lavadero de vehículos.
Los fondos recibidos serán destinados principalmente a la compra de herramientas, equipamiento, maquinarias e insumos, inversiones que permitirán mejorar la capacidad de trabajo, incrementar la producción y ampliar los servicios que ofrecen a la comunidad.
La entrega se realizó con la participación de la intendente Paula Mitre; el secretario de Producción, Ricardo Saavedra; la secretaria de Desarrollo Humano, Jorgelina Velázquez; y los concejales Marcos Rubianes y Federico Moral, quienes acompañaron a los emprendedores durante el acto.
Una herramienta para impulsar la economía local
Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de programas para fortalecer la actividad económica local, especialmente en el segmento de pequeños emprendedores que encuentran en estas líneas de financiamiento una posibilidad concreta para consolidar sus proyectos y proyectar nuevas etapas de crecimiento.
La continuidad de estas herramientas busca fomentar la generación de empleo, promover el desarrollo de iniciativas productivas y contribuir al fortalecimiento del tejido económico de Vera, a través del acompañamiento a quienes apuestan por el trabajo y la inversión en sus propios emprendimientos.