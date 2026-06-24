Recuperación del espacio público

Pullaro defendió la obra pública y afirmó que Santa Fe impulsa obras "cuando nadie invierte"

En el marco del lanzamiento del concurso de ideas para recuperar Plaza Italia, el Gobernador reivindicó la obra pública como motor de la economía y Gutiérrez confirmó que la próxima semana se inaugurará el nuevo edificio de tribunales de la capital provincial.