La recuperación de Plaza Italia fue el escenario elegido por el gobernador Maximiliano Pullaro para enviar un mensaje político y económico sobre el rumbo que decidió tomar la provincia en medio del complejo escenario nacional.
Pullaro defendió la obra pública y afirmó que Santa Fe impulsa obras "cuando nadie invierte"
En el marco del lanzamiento del concurso de ideas para recuperar Plaza Italia, el Gobernador reivindicó la obra pública como motor de la economía y Gutiérrez confirmó que la próxima semana se inaugurará el nuevo edificio de tribunales de la capital provincial.
Durante la firma del convenio marco para impulsar un concurso de ideas destinado a poner en valor el tradicional espacio del sur de la ciudad, el mandatario reivindicó la inversión estatal como herramienta para sostener el empleo y dinamizar las economías locales.
Además, repasó las principales obras en marcha en la capital santafesina y sostuvo que Santa Fe decidió profundizar las inversiones en infraestructura en un contexto donde, según afirmó, "nadie invierte en obra pública".
Una plaza para recuperar la historia y devolverla a los vecinos
Pullaro destacó el valor simbólico de Plaza Italia para la comunidad italiana y para la historia de la ciudad de Santa Fe. "Recuperar la plaza es también reconocer a quienes llegaron a la Argentina para trabajar, invertir y construir un proyecto de país", expresó ante vecinos, representantes de instituciones italianas y dirigentes barriales.
El gobernador sostuvo además que el objetivo es devolver el espacio público a las familias y transformarlo nuevamente en un lugar de encuentro y convivencia. "Tenemos que devolverle la plaza a la gente, a los abuelos, a los chicos y a las familias", afirmó durante el acto.
La iniciativa apunta a transformar el actual predio en un nuevo punto de referencia del casco histórico y a integrarlo al denominado Paseo de los Tres Poderes junto a otros edificios emblemáticos del patrimonio santafesino. El mensaje económico: "Hay que invertir cuando el país está en dificultades".
Más allá del proyecto urbano, el discurso estuvo atravesado por una fuerte defensa de la obra pública como motor económico. "Hoy en Argentina prácticamente nadie invierte en obra pública. Nosotros decidimos hacer exactamente lo contrario", sostuvo Pullaro.
El mandatario aseguró que la provincia logró reducir gastos corrientes y ordenar las cuentas públicas para destinar mayores recursos a infraestructura. Según explicó, actualmente unas 40.000 personas viven de manera directa o indirecta de las obras financiadas por la administración provincial.
"Si el Estado se retirara hoy de la obra pública, habría miles de familias que se quedarían sin ingresos en el momento más difícil de la Argentina", advirtió. Para el gobernador, la estrategia santafesina representa una política contracíclica destinada a sostener el empleo y la actividad económica en un escenario recesivo.
Las obras que cambian la fisonomía de la capital
Durante su intervención, Pullaro enumeró algunas de las inversiones que la provincia ejecuta actualmente en la ciudad de Santa Fe. Entre ellas mencionó la puesta en valor de los bulevares, las obras en el Parque Garay y el Parque del Sur, la construcción de nuevas estaciones policiales y el sistema de monitoreo y videovigilancia, que demandará una inversión cercana a los 32 millones de dólares.
También confirmó que la próxima semana se inaugurará el nuevo edificio de los tribunales santafesinos, una de las obras judiciales más importantes de los últimos años en la provincia.
A ello se suman el futuro paseo sobre la Laguna Setúbal y la infraestructura deportiva vinculada a los Juegos Suramericanos, proyectos que el gobierno considera estratégicos para el desarrollo urbano de la capital provincial.
Un edificio judicial pensado para las próximas décadas
En paralelo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, confirmó que la inauguración del nuevo edificio judicial se realizará la próxima semana y que el traslado de las dependencias comenzará durante la feria judicial.
El magistrado explicó que el complejo fue diseñado con una proyección de crecimiento de al menos 30 años y que albergará la totalidad de los fueros, además de espacios destinados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
"No es un edificio pensado para el presente sino para el futuro del Poder Judicial santafesino", señaló. Según precisó, el traslado se realizará de manera gradual para garantizar la continuidad del servicio y permitir que, una vez finalizado el receso invernal, el funcionamiento sea pleno en las nuevas instalaciones.