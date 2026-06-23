Concluido el primer semestre del año la próxima semana, el gobierno provincial de Santa Fe volverá a convocar a los gremios estatales y docentes para retomar la discusión salarial. Así lo confirmó el propio gobernador, Maximiliano Pullaro. "Vamos a charlar ahora cuando termine junio. Vamos a ver cuál fue el impacto de la inflación y cuál el de la recomposición salarial que habíamos dispuesto en función del aumento de precios proyectado. Y por supuesto que vamos a recomponer", se comprometió.
Finalizado el primer semestre, Santa Fe retomará las conversaciones salariales
En una instancia inicial, se evaluará cómo evolucionó la inflación durante la primera mitad del año respecto de los incrementos otorgados a los trabajadores. Se conversará cómo se corrige el eventual desfasaje, y qué propuesta se construye para recomponer los ingresos hasta fin de año.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía a El Litoral y en línea con lo adelantado por el mandatario, la intención del Poder Ejecutivo es reabrir las conversaciones con los sindicatos sobre la base de dos ejes centrales. El primero, evaluar – como lo expresó el gobernador- el eventual desfasaje entre la inflación registrada durante los primeros seis meses del año, y los incrementos concedidos. La lectura no es lineal, puesto que en función de los cargos ocupados y suplementos acordados, se presentan diferentes escenarios. "No es técnico", dijo la fuente. Y acotó que a raíz de los criterios adoptados en la última política salarial, "los sectores de menores ingresos (un 60%, estiman) estarían por arriba de la inflación". En tanto, el personal con remuneraciones más altas requería una corrección porque sus salarios habrían quedado desfasados respecto de la inflación registrada.
Segundo criterio
El segundo eje sobre el que girará la discusión será determinar una política salarial que permita recomponer salarios durante la segunda mitad del año. Las fuentes consultadas evitaron arriesgar pautas pero anticiparon que, como es habitual, se escucharán en primera instancia las demandas de los gremios para exponer, luego, las posibilidades de la provincia en términos financieros. Anticiparon, sí, que seguramente se trabajará como estimación de la inflación para el segundo semestre, la que arroje el REM (Relevamiento de Expectativa de Mercado).
Desde la Casa Gris consideraron que es crucial conocer el criterio que intentarán hacer prevalecer los gremios; a modo de ejemplo, recordaron que el parámetro que guió la discusión anterior fue el de lograr una mejora significativa para los trabajadores que perciben ingresos más bajos.
"Muy mal"
En sus declaraciones a la prensa, a propósito de la discusión salarial que está a punto de reabrirse, Pullaro admitió que "la gente está muy mal", especialmente la clase media y la clase media baja; y reconoció que "los salarios están muy atrasados". Planteó que la macroeconomía se estabilizó, pero que "la economía del hogar no está bien".
El aumento que la provincia había otorgado para el primer semestre totalizaba un 12,5% de manera escalonada. Según se había convenido, el 2,6% se pagaba a partir del 1° de enero de 2026; el 2,1% a partir del 1° de febrero; el 2,2% a partir de marzo; otro 2% a partir de abril; un 2% más a partir mayo de 2026; y el 1,6% desde junio.