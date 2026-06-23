Revisión y nueva propuesta

Finalizado el primer semestre, Santa Fe retomará las conversaciones salariales

En una instancia inicial, se evaluará cómo evolucionó la inflación durante la primera mitad del año respecto de los incrementos otorgados a los trabajadores. Se conversará cómo se corrige el eventual desfasaje, y qué propuesta se construye para recomponer los ingresos hasta fin de año.