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Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Se proyecta 32,1% a nivel nacional en 12 meses

La expectativa ciudadana de inflación está casi dos puntos por arriba de la del mercado

La encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella mide las “expectativas”. Los sectores más vulnerables y los consultados del Gran Buenos Aires temen que el dato sea peor.

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La inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 32,1% a nivel nacional, lo que implica una disminución de 5,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior (37,5%). La mediana se ubicó en 30%, sin cambios respecto al mes previo.

Así lo revela un nuevo informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella que dirige Sebastián Auguste. La “encuesta de expectativas” -que no mide la inflación en sí sino lo que los argentinos suponen que vendrá- pone los mayores temores entre los sectores más vulnerables.

Después del "pico" electoral del 2023, la expectativa se alínea a la baja.Después del "pico" electoral del 2023, la expectativa se alínea a la baja.

En los hogares de menores ingresos, el promedio de inflación esperada anual disminuyó de 41,7% a 35,3%, mientras que la mediana se mantuvo en 30%. Entre los hogares de mayores ingresos, el promedio disminuyó de 35,6% a 30,8%, mientras que la mediana descendió de 30% a 28%.

Por regiones

El Gran Buenos Aires presenta a su vez expectativas de inflación de 37,1%. El conglomerado decisivo del mapa electoral de la Argentina aún teme que la administración Milei no termine de alcanzar las metas en el objetivo que los propios libertarios han marcado como determinante.

En el Gran Buenos Aires creen que la inlfació será mayor.En el Gran Buenos Aires creen que la inlfació será mayor.

En el interior del país, la expectativa inflacionaria alcanzó 30,5% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29,8%. En comparación con el mes anterior, se observan disminuciones en las tres regiones, siendo la mayor caída la registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inflación esperada en junio se ubicó en 3,50% en promedio y 3% de mediana. En comparación con mayo (3,86% y 3%, respectivamente), se observa una disminución en el promedio, mientras que la mediana se mantuvo sin cambios.

Qué dice el “mercado”

El promedio de la percepción “ciudadana” de inflación no parece muy lejano de lo que opinan las consultoras. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central prevé una inflación del 30,5% interanual hacia diciembre, según las últimas estimaciones.

Los sectores con menos educación formal pinesan que la inflación será más alta.Los sectores con menos educación formal pinesan que la inflación será más alta.

El mercado ve una desinflación gradual pero más lenta que en los primeros meses del año, con la inflación mensual estabilizándose cerca del 2% en el corto plazo.

Cabe recordar que el último dato oficial del Indec marcó en mayo 2,1% en el registro del Índice de Precios al Consumidor (dato publicado el 11 de junio de 2026), mientras que los datos de consumo no repuntan.

El registro representó una desaceleración respecto a abril (+2,6%). En lo que va del año (enero-mayo), la inflación acumulada es de aproximadamente 14,7%. La interanual (mayo 2026 vs. mayo 2025) ronda el 33,2%.

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