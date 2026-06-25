El dólar volvió a convertirse en una de las principales variables de atención para la economía argentina. En los últimos días, la cotización oficial alcanzó los $1.500 en algunas entidades financieras y acumuló una suba cercana al 5% durante junio, un movimiento que generó preocupación entre empresas, consumidores y ahorristas.
Por qué subió el dólar en las últimas semanas; llegó a $1.500 en algunos bancos
La divisa estadounidense alcanzó valores que no se observaban desde principios de año. Qué factores explican el movimiento y cuáles son los escenarios posibles.
La escalada se produjo de manera gradual, pero sostenida. El tipo de cambio oficial avanzó durante varias ruedas consecutivas y recuperó los niveles que había mostrado a comienzos de enero. En paralelo, también subieron las cotizaciones financieras y el dólar blue, reflejando una mayor demanda de cobertura frente a la incertidumbre cambiaria.
Qué explica la suba del dólar
El mercado comenzó a mostrar una demanda creciente de dólares mientras el Banco Central redujo el ritmo de compras de divisas. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria intervino en distintos segmentos, operando en contratos de futuros y vendiendo bonos para intentar moderar la velocidad del aumento.
Entre los factores que explican la presión cambiaria aparece una mayor búsqueda de cobertura por parte de inversores y empresas. También influyen cuestiones estacionales, como el pago de aguinaldos, que suele incrementar la demanda de moneda extranjera durante junio.
Otro elemento observado por los analistas es que el dólar oficial venía mostrando una evolución más lenta que otras variables de la economía. La reciente corrección permitió acercar el valor de la divisa a los niveles que el mercado considera más compatibles con el nuevo esquema cambiario vigente.
Pese a la suba, la cotización todavía se mantiene por debajo del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno. La distancia entre el dólar mayorista y ese límite superior ronda actualmente el 17%, lo que deja margen para nuevos movimientos dentro del esquema oficial.
Impacto en la inflación y alternativas para ahorristas
La principal preocupación que genera una aceleración del dólar es su posible traslado a los precios. Históricamente, muchos sectores económicos ajustan sus valores tomando como referencia la evolución cambiaria, especialmente aquellos vinculados a bienes importados o con componentes dolarizados.
Sin embargo, el efecto no suele ser inmediato ni automático. La magnitud del traslado dependerá de la velocidad de la suba, de las expectativas de empresas y consumidores y de la capacidad del Gobierno para evitar que el movimiento se convierta en una tendencia prolongada.
En este contexto, los ahorristas suelen evaluar distintas estrategias de protección. La primera es la compra directa de dólares, una alternativa tradicional en la Argentina frente a episodios de volatilidad cambiaria.
También existen instrumentos financieros vinculados al dólar, como los bonos atados al tipo de cambio o las colocaciones que permiten cubrirse frente a una eventual depreciación del peso. Estas opciones suelen ser utilizadas por inversores que buscan mantener rendimientos en moneda local sin perder cobertura cambiaria.
Para quienes tienen un perfil más conservador, la recomendación habitual es diversificar. Combinar ahorro en pesos con instrumentos dolarizados puede ayudar a reducir riesgos en escenarios de incertidumbre, especialmente cuando el mercado atraviesa una etapa de reacomodamiento como la actual.
Por ahora, la atención seguirá puesta en la evolución del tipo de cambio durante las próximas semanas. La capacidad del Banco Central para contener las expectativas y la respuesta de los mercados serán determinantes para saber si el reciente salto del dólar se estabiliza o si marca el inicio de una nueva etapa de presión cambiaria.