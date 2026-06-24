El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y un comportamiento cruzado entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con una suba de 1,00%, mientras que el dólar bursátil finalizó en $1.502,95 y $1.503,65, con una baja de 0,27%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 24 de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con suba de 0,34% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.450 y $1.500, con alza de 0,67% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.440 y $1.495, con suba de 0,34% y spread de $55.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.451 para la compra y $1.510 para la venta, con suba de 0,67% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.455 para la compra y $1.495 para la venta, con suba de 0,34% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,27%: $1.502,95 para la compra y $1.503,65 para la venta. El spread fue de $0,70, con retrocesos de $2,95 y $4,04 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 1,00% y terminó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $15 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.