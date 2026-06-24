Durante la jornada cambiaria del martes 23 de junio, el mercado de divisas en Argentina mostró variaciones mixtas. El dólar blue registró una suba del 0,67%%, cerrando en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. El dólar MEP experimentó un alza del 1,07%, finalizando su cotización en $1.498,75 en la punta compradora y $1.499,53 en la vendedora.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 24, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante la jornada del martes: en bancos hubo subas, bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó.
Cotización del dólar este miércoles.
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Por el lado del dólar oficial en las entidades bancarias, se observó un comportamiento de subas y estabilidad.
10:56 / Mié. 24.06.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
ICBC: $1.440,00 compra / $1.500,00 venta
Banco Nación: $1.445,00 compra / $1.495,00 venta
Banco Bica: $1.441,00 compra / $1.500,00 venta
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