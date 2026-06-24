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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 24, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante la jornada del martes: en bancos hubo subas, bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó.

Cotización del dólar este miércoles.Cotización del dólar este miércoles.
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Durante la jornada cambiaria del martes 23 de junio, el mercado de divisas en Argentina mostró variaciones mixtas. El dólar blue registró una suba del 0,67%%, cerrando en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. El dólar MEP experimentó un alza del 1,07%, finalizando su cotización en $1.498,75 en la punta compradora y $1.499,53 en la vendedora.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 23 de junio

Por el lado del dólar oficial en las entidades bancarias, se observó un comportamiento de subas y estabilidad.

10:56 / Mié. 24.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

ICBC: $1.440,00 compra / $1.500,00 venta

Banco Nación: $1.445,00 compra / $1.495,00 venta

Banco Bica: $1.441,00 compra / $1.500,00 venta

09:11 / Mié. 24.06.2026

Así cerró el dólar el martes

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