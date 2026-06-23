Avance clave en las negociaciones de paz

Estados Unidos anunció la suspensión temporal de las sanciones al petróleo de Irán

El Departamento del Tesoro estadounidense autorizó la producción y venta de crudo iraní hasta el 21 de agosto. Tras conocerse la medida, el precio del barril de Brent cayó a 77,6 dólares, revirtiendo las fuertes subas que arrastraba debido al conflicto bélico en Medio Oriente.