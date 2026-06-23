El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dispuso este lunes una medida de fuerte impacto global al anunciar la suspensión temporal de las sanciones comerciales que pesaban sobre Irán. La determinación oficial de Washington habilita a la República Islámica a producir, vender y suministrar petróleo crudo y productos derivados del sector petroquímico.
Estados Unidos anunció la suspensión temporal de las sanciones al petróleo de Irán
El Departamento del Tesoro estadounidense autorizó la producción y venta de crudo iraní hasta el 21 de agosto. Tras conocerse la medida, el precio del barril de Brent cayó a 77,6 dólares, revirtiendo las fuertes subas que arrastraba debido al conflicto bélico en Medio Oriente.
Según los lineamientos de la licencia formal emitida por el organismo norteamericano, todas las transacciones vinculadas a la comercialización y el transporte de hidrocarburos de origen iraní que previamente se encontraban restringidas quedan plenamente autorizadas. El beneficio económico tendrá vigencia hasta las 00:01 horas, hora de verano del Este, del próximo 21 de agosto de 2026.
Avances diplomáticos en Suiza
La resolución de la Casa Blanca provocó una reacción inmediata en los mercados financieros internacionales.
El precio del petróleo Brent, que durante la jornada del lunes cotizaba en torno a los 80 dólares por barril tras haber tocado un preocupante techo de 126 dólares a finales de abril producto de las hostilidades bélicas, experimentó un marcado retroceso hasta estabilizarse en los 77,6 dólares.
El anuncio coincide con el desarrollo de una mesa de diálogo directo en el complejo alpino de Bürgenstock, en Suiza, donde los representantes de ambas naciones fijaron una hoja de ruta con el fin de avanzar hacia la pacificación de la región. Las delegaciones destacaron la importancia estratégica que asumieron Pakistán y Catar como los principales países mediadores para acercar a las partes.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, se mostró optimista ante la prensa apostada en el resort europeo y aseguró que se sentaron bases muy sólidas para alcanzar un resultado favorable.
Entre los puntos más significativos del entendimiento provisional, el funcionario remarcó que las autoridades de Teherán aceptaron formalmente el regreso a su territorio de los inspectores pertenecientes al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), un avance que calificó como el primer paso hacia una desnuclearización permanente.
Reconstrucción y desbloqueo de fondos
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ponderó el alcance de los compromisos bilaterales asumidos.
El funcionario asiático detalló que, además de la remoción de los límites para la exportación de crudo y petroquímicos, se logró destrabar el bloqueo comercial, se habilitó el acceso a una porción de los activos financieros internacionales que se encontraban congelados por las sanciones y se estructuró un plan de desarrollo y reconstrucción interna.
Este principio de sintonía diplomática se produce luego de que la semana pasada se firmara un memorando de entendimiento técnico. Dicho documento pautó una ventana de negociaciones formales por un plazo de 60 días, buscando dejar atrás un mes y medio de guerra abierta y sucesivas semanas marcadas por un cese al fuego inestable en el plano internacional.
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