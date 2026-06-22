Reuniones en Suiza

JD Vance dijo que Irán aceptó el regreso de los inspectores de la agencia atómica de la ONU

El vicepresidente estadounidense dijo que la primera ronda de negociaciones sentó bases muy buenas para un acuerdo final y aseguró que los representantes de Teherán aceptaron invitar de vuelta a la OIEA.