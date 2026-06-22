El vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance aseguró en Bürgenstock, Suiza, que Irán aceptó invitar de nuevo a los Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a su territorio, un paso que calificó como un "hito importante" tras la primera ronda de diálogo entre las delegaciones por la paz en Medio Oriente.
JD Vance dijo que Irán aceptó el regreso de los inspectores de la agencia atómica de la ONU
El vicepresidente estadounidense dijo que la primera ronda de negociaciones sentó bases muy buenas para un acuerdo final y aseguró que los representantes de Teherán aceptaron invitar de vuelta a la OIEA.
Vance sostuvo que la primera ronda sentó "bases muy buenas para un eventual acuerdo definitivo" y explicó que el regreso de los Inspectores es el primer paso hacia un acuerdo final orientado a desnuclearizar o terminar un programa de armas nucleares en Irán.
El vicepresidente añadió que espera que las conversaciones técnicas con el OIEA sobre el regreso comiencen de manera inminente y que podrían iniciar "como mínimo esta semana" e incluso "hoy mismo", según su evaluación del diálogo mantenido en Suiza.
Vance encabezó la delegación estadounidense en la primera fase de negociaciones junto a Jared Kushner y Steve Witkoff; el funcionario afirmó que ese avance crea bases sólidas para continuar hacia un acuerdo final que atienda intereses de seguridad estadounidense.
El director General del OIEA, Rafael Grossi, publicó en X que se encontraba en Bürgenstock y que se reunió con el canciller suizo Ignazio Cassis, un dato que refuerza la presencia de la agencia en el sitio donde se desarrolló la ronda.
Evaluación tras la primera ronda
Vance aseguró que la primera ronda de diálogo en Suiza sentó bases muy buenas para avanzar hacia un acuerdo final, y describió el resultado inicial como la puesta de "cimientos sólidos" para construir ese pacto.
Según el estadounidense, ese diagnóstico se traduce en pasos concretos: la confirmación de que Irán aceptó el regreso de Inspectores del OIEA y la expectativa de que las inspecciones se reanuden pronto bajo supervisión técnica.
El vicepresidente valoró el gesto como un hito para el pueblo estadounidense y sostuvo que cualquier descongelamiento de activos iraníes debería dirigirse a ayuda humanitaria y no a financiar terrorismo, según sus palabras.
Detalles sobre el regreso de inspectores
Las fuentes mediadoras, Pakistán y Qatar, indicaron que las partes acordaron una hoja de ruta para un pacto definitivo en 60 días, y que las conversaciones técnicas continuarán en Bürgenstock durante la semana.
El acuerdo preliminar difundido contempla medidas como la dilución de reservas de uranio enriquecido bajo supervisión del OIEA, que dirige el argentino Rafael Grossi, una alternativa técnica mencionada por funcionarios estadounidenses para limitar capacidades sensibles.
El OIEA estimó previamente que Irán disponía de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%; Teherán suspendió cooperación tras ataques en junio de 2025, y la reanudación de visitas busca recuperar acceso a material y verificaciones.
Como consecuencia institucional, la confirmación del regreso de Inspectores permite al OIEA retomar funciones de verificación y da continuidad a la hoja de ruta negociada, mientras las delegaciones siguen en Suiza para afinar detalles.