#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En los Alpes suizos

Irán hizo notar su desconfianza al iniciar el diálogo de paz, tras las nuevas amenazas de Donald Trump

Las tensiones escalaron en el comienzo de las negociaciones para reafirmar el memorándum firmado la semana pasada. La delegación iraní se retiró en protesta por las reiteradas amenazas públicas del mandatario estadounidense.

Las tensiones entre Washington y Teherán escalan en Suiza, con Irán retirándose de las conversaciones tras nuevas amenazas del presidente estadounidense. Foto: REUTERS / Nathan Howard.Las tensiones entre Washington y Teherán escalan en Suiza, con Irán retirándose de las conversaciones tras nuevas amenazas del presidente estadounidense. Foto: REUTERS / Nathan Howard.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Irán evidencia su desconfianza en las conversaciones con Estados Unidos llevadas a cabo en Suiza, luego de las nuevas amenazas lanzadas por el presidente norteamericano Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.

De acuerdo con IRNA la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EE.UU. que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán en Bürgenstock, en el complejo de los Alpes desde este domingo.

Barricade tape is set up in front of a building, not the used for the meeting, during the Lake Lucerne Summit from the Buergenstock Resort, on the day of U.S.-Iran talks, in Stansstad, Switzerland, June 21, 2026. REUTERS/Denis BalibouseCinta de seguridad colocada frente a un edificio, no el utilizado para la reunión, durante la Cumbre del Lago de Lucerna desde el Buergenstock Resort, el día de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en Stansstad, Suiza. Foto: REUTERS / Denis Balibouse.

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había dicho antes que Estados Unidos debía "medir sus palabras", después de un mensaje de Donald Trump que amenazaba con atacar a Irán, en plena ronda de conversaciones en Suiza.

"Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera", advirtió Qalibaf en X, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje

Alarmas encendidas en Suiza

Las negociaciones para lograr un acuerdo de paz duradero entre Estados Unidos e Irán arrancaron este domingo en Bürgenstock, con mucha desconfianza por parte de la delegación iraní, que acabó la jornada abandonando el edificio de las conversaciones en protesta por nuevas amenazas del presidente Donald Trump.

La delegación, encabezada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf, dejó el edificio después de que el mandatario estadounidense publicara en la red Truth Social un mensaje en el que amenazaba a Irán con nuevos ataques si no impedía que sus aliados de Hizbulá "causaran problemas" en Líbano.

(260621) -- BÜERGENSTOCK, 21 junio, 2026 (Xinhua) -- El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi (i), se reúne con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, previo a las conversaciones programadas con Estados Unidos, en el complejo turístico de montaña de Büergenstock, en el centro de Suiza, el 21 de junio de 2026. (Xinhua/Departamento Federal de Asuntos Exteriores) (da) (ah)El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi (i), con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, previo a las conversaciones programadas con Estados Unidos, en el complejo turístico de montaña de Büergenstock, en el centro de Suiza. Foto: Xinhua.

Ya antes de este incidente, la delegación de Irán, en la que también está el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí, evitó hacerse fotos en las que sus miembros estrecharan la mano de sus contrapartes estadounidenses, a diferencia del saludo protocolar con las autoridades suizas, cataríes y pakistaníes.

Tampoco participaron en una comparecencia al inicio del encuentro con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación de su país, junto a los primeros ministros de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones.

Vance aseguró que hubo "grandes avances" en las horas previas, y esperaba que hubiera más a lo largo de la jornada, destacando también el hecho histórico de que altos responsables iraníes y estadounidenses negociaran cara a cara tras medio siglo de desencuentros.

Trump volvió a agitar las aguas

En la previa de las negociaciones, Trump exigió este domingo a Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas". "Si no lo hacen, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

U.S. Vice President JD Vance listens to U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner as they attend a quadrilateral meeting between the U.S., Iran, Pakistan, and Qatar at the Lake Lucerne Summit, aimed at advancing a deal to end the Middle East conflict, at Buergenstock Resort Lake Lucerne, near Stansstad, Switzerland, June 21, 2026. REUTERS/Nathan Howard/PoolEl vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, escucha al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, durante una reunión cuadrilateral entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar en la Cumbre del Lago de Lucerna para poner fin al conflicto en Medio Oriente, celebrada en Suiza. Foto: REUTERS / Nathan Howard.

El republicano se refería en su mensaje a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano: "Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", declaró en su plataforma Truth Social.

Además, en declaraciones a un periodista de Fox, volvió a afirmar que "Estados Unidos podría tomar el control del estrecho de Ormuz en el futuro, si fuera necesario" y que eso implicaría que "Estados Unidos se quedara con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho".

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que acabe con la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Estados Unidos
Donald Trump
Medio Oriente
Suiza

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro