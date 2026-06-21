Irán evidencia su desconfianza en las conversaciones con Estados Unidos llevadas a cabo en Suiza, luego de las nuevas amenazas lanzadas por el presidente norteamericano Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.
Irán hizo notar su desconfianza al iniciar el diálogo de paz, tras las nuevas amenazas de Donald Trump
Las tensiones escalaron en el comienzo de las negociaciones para reafirmar el memorándum firmado la semana pasada. La delegación iraní se retiró en protesta por las reiteradas amenazas públicas del mandatario estadounidense.
De acuerdo con IRNA la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EE.UU. que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán en Bürgenstock, en el complejo de los Alpes desde este domingo.
El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había dicho antes que Estados Unidos debía "medir sus palabras", después de un mensaje de Donald Trump que amenazaba con atacar a Irán, en plena ronda de conversaciones en Suiza.
"Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera", advirtió Qalibaf en X, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje
Alarmas encendidas en Suiza
Las negociaciones para lograr un acuerdo de paz duradero entre Estados Unidos e Irán arrancaron este domingo en Bürgenstock, con mucha desconfianza por parte de la delegación iraní, que acabó la jornada abandonando el edificio de las conversaciones en protesta por nuevas amenazas del presidente Donald Trump.
La delegación, encabezada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf, dejó el edificio después de que el mandatario estadounidense publicara en la red Truth Social un mensaje en el que amenazaba a Irán con nuevos ataques si no impedía que sus aliados de Hizbulá "causaran problemas" en Líbano.
Ya antes de este incidente, la delegación de Irán, en la que también está el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí, evitó hacerse fotos en las que sus miembros estrecharan la mano de sus contrapartes estadounidenses, a diferencia del saludo protocolar con las autoridades suizas, cataríes y pakistaníes.
Tampoco participaron en una comparecencia al inicio del encuentro con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación de su país, junto a los primeros ministros de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones.
Vance aseguró que hubo "grandes avances" en las horas previas, y esperaba que hubiera más a lo largo de la jornada, destacando también el hecho histórico de que altos responsables iraníes y estadounidenses negociaran cara a cara tras medio siglo de desencuentros.
Trump volvió a agitar las aguas
En la previa de las negociaciones, Trump exigió este domingo a Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas". "Si no lo hacen, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", escribió el mandatario en su red Truth Social.
El republicano se refería en su mensaje a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano: "Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", declaró en su plataforma Truth Social.
Además, en declaraciones a un periodista de Fox, volvió a afirmar que "Estados Unidos podría tomar el control del estrecho de Ormuz en el futuro, si fuera necesario" y que eso implicaría que "Estados Unidos se quedara con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho".
Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que acabe con la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.