Tensión

Trump advirtió que podrían reanudarse los ataques si Irán no detiene su accionar en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Irán al señalar que podrían retomarse acciones militares si no cesa su influencia en el Líbano, en medio de un escenario de alta tensión en Medio Oriente.