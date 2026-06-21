Medio Oriente

Trump arañó el empate

En días en los que el Mundial de Fútbol es el tema obligado, la comparación es -casi- inevitable: una superpotencia anuncia con bombos y platillos que ha logrado un acuerdo de paz con un país mucho más débil. Estados Unidos lo presentó como un triunfo sobre Irán, pero se le parece demasiado al empate entre España y Cabo Verde.