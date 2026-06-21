La Gran Potencia del Norte salió a la cancha con todas sus figuras militares junto con el poderoso armamento del que dispone. Lo hizo luego de haber triunfado con una jugada magistral en Caracas para quitar del medio a Nicolás Maduro del poder.
Trump arañó el empate
En días en los que el Mundial de Fútbol es el tema obligado, la comparación es -casi- inevitable: una superpotencia anuncia con bombos y platillos que ha logrado un acuerdo de paz con un país mucho más débil. Estados Unidos lo presentó como un triunfo sobre Irán, pero se le parece demasiado al empate entre España y Cabo Verde.
Además, con las noticias que a cuantagotas se filtraban desde Teherán -sobre la cruenta represión del gobierno teocrático que encabezaba el ayatolá Alí Jameneí-, supuso que casi era cuestión de un poco de acción para que la gente asumiera el protagonismo y volviese a Donald Trump en árbitro y artífice de la paz mundial.
Nada más alejado de la realidad. El magnate venía de dos derrotas seguidas intentando la paz en Medio Oriente y en el frente ucraniano. Y la promesa de "paz en 24 horas" se hizo trizas una y otra vez luego de varios intentos que incluyeron desde llamados telefónicos hasta visitas en la Casa Blanca. Nada funcionaba.
A su vez, Marco Rubio le recordaba a cada rato otro país que forma parte de su obseción personal: Cuba y la lenta declinación del régimen que tiene atrapado en el hambre a su población.
Rodeado por esos nubarrones, Donald miró hacia Irán y con el mensaje de Benjamín Netanyahu en el oído es posible que haya creído que con un ataque en forma de pinzas desde Israel y con las bases norteamericanas en la región, la guerra podría ser cuestión de unos pocos días. Y, si todo iba bien, no más que unas pocas horas.
Igualito al cálculo que hizo Vladímir Putin que estimó que en pocos días llegarían a las puertas de Kiev. Pero la resistencia iraní fue notable. Eso sí, debido a la censura que impone el régimen teocrático, nada se sabe si el pueblo aplaude o está en desacuerdo; si la situación es de normalidad o si está sumida en penurias.
Y se complicó todo cuando Irán aclaró que cada ataque a las fuerzas del Hezbolá era como uno dirigido a su propio país. Entonces el "vini, vidi, vinci" devino en un berenjenal monumental.
La Unión Europea se dividió entre quienes apoyaban a los Estados Unidos y fuertes detractores como el caso de España. Y luego vino el cierre del estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico que generó graves problemas para la economía mundial.
El petróleo trepó a niveles records y varios países asiáticos se vieron afectados por la falta de combustibles y por el incremento de la inflación. Finalmente, el extenso conflicto con Irán también afectó el frente interno en los Estados Unidos.
El magnate negó que fueran a importarle las críticas de los demócratas -incluidos varios republicanos- y llegó a sostener que las elecciones de medio término "nada le importan" pero con seguridad que para la cúpula del partido que lo llevó a la presidencia el comentario no debe haber caído nada bien.
Es que Donald está quemando dólares para encender los habanos ya que no cabe otra reelección y el problema será para sus sucesores ver cómo se las ingenian para contener el malestar y preparar un candidato con chaces para la presidencial.
Los términos
Lo poco que se sabe del acuerdo provino del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un "acuerdo de paz" destinado a frenar las hostilidades en Oriente Medio, incluidas las operaciones militares en el Líbano.
Según indicó, la firma oficial del entendimiento estaba prevista para el viernes 19 de junio, en Ginebra. "Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", sostuvo Sharif.
Habrá que esperar el texto definitivo y así poder analizar los límites del acuerdo. Los mercados reaccionaron con entusiasmo y tanto el petróleo como como los mercados bursátiles vivieron jornadas positivas.
Sin embargo, en Israel se encendieron las luces de alarma por aquello de que se impone un freno a los ataques en el Líbano. Pero Donald ya percibe que hay reacciones positivas en casa con lo cual lo que queda es esperar el viernes y que Mauricio Pochettino le vuelva a dar otra alegría.