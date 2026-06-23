El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,67%, mientras que el MEP finalizó en $1.498,75 y $1.499,53, con un avance de 1,07%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 23 de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con alza de 0,68% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.440 y $1.490, también con suba de 0,68% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.430 y $1.490, con baja de 0,67% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.441 para la compra y $1.500 para la venta, con suba de 1,42% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.450 para la compra y $1.490 para la venta, con suba de 0,68% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 1,07%: $1.498,75 para la compra y $1.499,53 para la venta. El spread fue de $0,78, con avances de $16,50 y $15,81 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,67% y terminó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.