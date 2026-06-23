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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 23 de junio, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante la jornada del lunes: en bancos el dólar oficial tuvo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP.

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Durante la jornada cambiaria del lunes 22 de junio, el mercado de divisas en Argentina mostró variaciones mixtas. El dólar blue registró una suba del 1,03%, cerrando en $1.475 para la compra y $1.495 para la venta. El dólar MEP experimentó una leve alza del 0,33%, finalizando su cotización en $1.479,80 en la punta compradora y $1.482,20 en la vendedora.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 22 de junio

Por el lado del dólar oficial en las entidades bancarias, se observó un comportamiento de subas y estabilidad.

10:18 / Mar. 23.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

ICBC: $1.440,00 compra / $1.500,00 venta

Banco Nación: $1.430,00 compra / $1.480,00 venta

Banco Bica: $1.421,00 compra / $1.479,00 venta.

09:27 / Mar. 23.06.2026

Así cerró el dólar el lunes

Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.

Banco Entre Ríos: cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Banco Nación: $1.430 para la compra y $1.480 para la venta,

Banco Provincia de Buenos Aires: $1.430 para la compra y $1.480 para la venta.

Banco Bica: $1.421 y $1.479.

Banco ICBC: $1.425 para la compra y $1.485 para la venta.

Banco Hipotecario: $1.440 y $1.480.

Dólar Blue: cerró en $1.460 y $1.480.

Dólar MEP: $1.477,19 para la compra y $1.477,96 para la venta.

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