El dólar cerró con subas a nivel general en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.475 para la compra y $1.495 para la venta, con una suba de 1,03%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 22 de junio
El mercado cambiario mostró vaiacioners mixtas: en bancos el dólar oficial tuvo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, sosteniendo su valor y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.430 y $1.480, manteniendo su valor y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.425 y $1.485, con variación de 0,00% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.421 para la compra y $1.479 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $58. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.440 para la compra y $1.480 para la venta, con suba de 0,68% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,33%: $1.479,80 para la compra y $1.482,20 para la venta.
Dólar blue
El dólar blue subió 1,03% y terminó en $1.475 para la compra y $1.495 para la venta. El spread quedó en $20, con una subida en ambas puntas respecto de la referencia anterior.