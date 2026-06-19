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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 19 de junio, en Argentina

El dólar cerró la jornada del jueves con mayoría de subas en bancos, estabilidad en el blue y avance en el segmento bursátil. El informal terminó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.