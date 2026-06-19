El mercado cambiario cerró la jornada con mayoría de subas en las cotizaciones bancarias, mientras que el dólar blue se mantuvo sin cambios y los financieros registraron avances. En el Banco Nación, la divisa finalizó en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, con una suba de 1,38%.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 19 de junio, en Argentina
El dólar cerró la jornada del jueves con mayoría de subas en bancos, estabilidad en el blue y avance en el segmento bursátil. El informal terminó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.
El dólar cerró con subas en bancos y en el MEP, mientras que el blue se mantuvo estable.
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Por su parte, el dólar MEP avanzó 0,43% y cerró en $1.467,96 para la compra y $1.468,34 para la venta. En tanto, el dólar blue permaneció estable en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, manteniendo un spread de $20 respecto de la jornada anterior.
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