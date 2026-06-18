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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 18 de junio, en Argentina

El dólar cerró con variaciones moderadas: el blue subió a $1.475 para la venta, mientras que el MEP retrocedió levemente y terminó en $1.455,94.

El dólar cerró con comportamiento dispar en bancos y señales opuestas entre el blue y el MEP.El dólar cerró con comportamiento dispar en bancos y señales opuestas entre el blue y el MEP.
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El dólar tuvo una jornada con movimientos moderados y comportamientos diferentes según el mercado. El dólar blue cerró en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una suba de 0,34%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.455,56 para la compra y $1.455,94 para la venta, con una baja de 0,07%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 17 de junio

Por su parte, en Banco Nación la divisa terminó la rueda en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. El mercado informal registró un aumento de $5 en ambas puntas respecto de la jornada anterior.

09:00 / Jue. 18.06.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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