El dólar cerró con comportamiento dispar en bancos y señales opuestas entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con suba de 0,34%, mientras que el dólar bursátil finalizó en $1.455,56 y $1.455,94, con una baja de 0,07%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 17 de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y un dato no visible, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.410 y $1.460, con suba de 0,69% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.400 y $1.460, también con variación de 0,00% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.403 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.420 y $1.460, con suba de 0,34% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,07%: $1.455,56 para la compra y $1.455,94 para la venta. El spread fue de $0,38, con una suba de $0,55 en la compra y una baja de $0,98 en la venta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,34% y terminó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.