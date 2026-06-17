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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 17 de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y un dato no visible, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.

En bancos hubo subas y estabilidad: Provincia avanzó y Santa Fe no varió. En bancos hubo subas y estabilidad: Provincia avanzó y Santa Fe no varió.
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El dólar cerró con comportamiento dispar en bancos y señales opuestas entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con suba de 0,34%, mientras que el dólar bursátil finalizó en $1.455,56 y $1.455,94, con una baja de 0,07%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.410 y $1.460, con suba de 0,69% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.400 y $1.460, también con variación de 0,00% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.403 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.420 y $1.460, con suba de 0,34% y spread de $40.

El dólar cerró con una rueda de leves movimientos en bancos y avance en el segmento bursátil.El MEP cayó 0,07% y terminó en $1.455,94, con spread de $0,38.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,07%: $1.455,56 para la compra y $1.455,94 para la venta. El spread fue de $0,38, con una suba de $0,55 en la compra y una baja de $0,98 en la venta frente al registro previo.

El dólar cerró con leves movimientos al alza.El dólar blue subió 0,34% y cerró en $1.475, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,34% y terminó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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