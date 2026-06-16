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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 16 de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, subas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este viernes.

El dólar operó casi sin fluctuaciones en los bancos argentinos, reflejando estabilidad financiera.El dólar operó casi sin fluctuaciones en los bancos argentinos, reflejando estabilidad financiera.
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El dólar cerró este martes 16 de junio con movimientos dispares en bancos y un comportamiento dividido entre la cotiazación blue y MEP.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires terminó en $1.400 y $1.450, sin variaciones en su cotización.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con spread de $55. En ICBC, cerró en $1.400 y $1.460, sosteniendo el spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.403 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.415 y $1.455, con variación de 0,34% y spread de $40.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLARS. Foto: GentilezaEl dólar blue experimentó un incremento notable en su cotización, mientras el MEP mostró una leve baja, reflejando la volatilidad del mercado cambiario.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,04%: $1.455,11 para la compra y $1.455,64 para la venta. El spread fue de $0,53, con retrocesos de $3,99 y $4,14 en cada punta frente al registro previo.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsLa jornada cerró con el dólar blue al alza y el MEP a la baja, destacando los movimientos dispares en un contexto de estabilidad en bancos tradicionales.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,69% y terminó en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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