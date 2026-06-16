El dólar cerró este martes 16 de junio con movimientos dispares en bancos y un comportamiento dividido entre la cotiazación blue y MEP.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 16 de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, subas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires terminó en $1.400 y $1.450, sin variaciones en su cotización.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con spread de $55. En ICBC, cerró en $1.400 y $1.460, sosteniendo el spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.403 para la compra y $1.460 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.415 y $1.455, con variación de 0,34% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,04%: $1.455,11 para la compra y $1.455,64 para la venta. El spread fue de $0,53, con retrocesos de $3,99 y $4,14 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,69% y terminó en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.