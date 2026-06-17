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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 17 de junio, en Argentina

La jornada del martes mostró movimientos dispares en el mercado cambiario, con estabilidad en algunas entidades y variaciones en otras.

El blue subió, el MEP bajó y los bancos registraron variaciones mixtas.El blue subió, el MEP bajó y los bancos registraron variaciones mixtas.
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En Banco Nación, el dólar cerró a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con una brecha de $50 entre ambas cotizaciones.

Por su parte, el dólar blue avanzó 0,69% y finalizó en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, mientras que el dólar MEP retrocedió 0,04%, cerrando en $1.455,11 y $1.455,64 para cada punta de la operación.

10:00 / Mié. 17.06.2026

Cotización del dólar en los bancos


Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Plaza Cambio: $1.400,00 compra / $1.445,00 venta

Plus Cambio: $1.415,00 compra / $1.455,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

ICBC: $1.400,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Nación: $1.400,00 compra / $1.450,00 venta

Banco Bica: $1.403,00 compra / $1.460,00 venta

09:00 / Mié. 17.06.2026

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 16 de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, subas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este viernes.

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