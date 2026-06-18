El dólar cerró con mayoría de subas en bancos, estabilidad en el blue y avance en el segmento bursátil. El informal terminó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios porcentuales, mientras que el MEP finalizó en $1.467,96 y $1.468,34, con una suba de 0,43%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 18 de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este jueves.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, con alza de 1,38% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.420 y $1.470, con suba de 0,68% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.420 y $1.485, con suba de 1,71% y spread de $65.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.421 para la compra y $1.479 para la venta, con alza de 1,30% y spread de $58. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés. En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.430 para la compra y $1.470 para la venta, con suba de 0,68% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,43%: $1.467,96 para la compra y $1.468,34 para la venta. El spread fue de $0,38, con avances de $8 y $6,26 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue terminó sin cambios porcentuales: $1.455 para la compra y $1.475 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.