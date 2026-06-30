La más importante de los últimos 22 años

Las economías regionales alcanzaron un récord de exportaciones en los primeros cinco meses de 2026

Las exportaciones de las economías regionales argentinas alcanzaron entre enero y mayo de 2026 un valor récord de 4.032 millones de dólares, el mayor registro para ese período desde 2004. Además del crecimiento en divisas, también aumentó el volumen exportado, impulsado por el buen desempeño de varios complejos productivos y una mayor demanda de mercados como Brasil, China y Estados Unidos.