Las economías regionales argentinas registraron un desempeño histórico durante los primeros cinco meses de 2026.
Las economías regionales alcanzaron un récord de exportaciones en los primeros cinco meses de 2026
Las exportaciones de las economías regionales argentinas alcanzaron entre enero y mayo de 2026 un valor récord de 4.032 millones de dólares, el mayor registro para ese período desde 2004. Además del crecimiento en divisas, también aumentó el volumen exportado, impulsado por el buen desempeño de varios complejos productivos y una mayor demanda de mercados como Brasil, China y Estados Unidos.
De acuerdo con datos oficiales elaborados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las exportaciones de los 37 complejos productivos regionales alcanzaron los 4.032 millones de dólares, el valor más alto para el período enero-mayo desde que existen registros comparables en 2004.
El informe, elaborado sobre estadísticas del INDEC procesadas por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, también señala que entre enero y mayo se exportaron 3.124.835 toneladas, el mayor volumen registrado desde 2013.
En comparación con el mismo período de 2025, las ventas al exterior crecieron 13,3% en valor y 8,5% en volumen, mientras que el precio promedio de exportación se ubicó en 1.290,2 dólares por tonelada, lo que representa un incremento interanual del 4,4%.
Complejos productivos que impulsaron el crecimiento
El informe destaca que varios sectores alcanzaron su mejor desempeño en más de dos décadas. Entre ellos sobresalen los complejos de Acuicultura y Pesca, Apicultura, Aromáticas, Especias y Otros y Hortalizas Pesadas, que registraron los mayores valores exportados para un período enero-mayo desde 2004.
En términos interanuales, estos sectores crecieron un 22,9%, 86,8%, 6,6% y 14,4%, respectivamente, consolidando una evolución positiva tanto en volumen como en valor.
Por otra parte, al analizar el aporte en términos absolutos, los complejos de Acuicultura y Pesca, Legumbres, Apicultura, Cítricos Agrios, Ovinos, Hortalizas Pesadas, Algodón y Tabaco generaron en conjunto 517,7 millones de dólares adicionales respecto del mismo período del año anterior.
Brasil, China y Estados Unidos lideran la demanda
Los principales destinos de las exportaciones de las economías regionales continúan siendo Brasil, China y Estados Unidos, mercados que concentran una parte importante de la demanda de estos productos argentinos.
Según el informe oficial, el crecimiento de las ventas hacia estos países refleja el dinamismo de esos mercados y contribuye a fortalecer una matriz exportadora con mayor diversificación y competitividad.
El desempeño registrado durante los primeros cinco meses del año confirma además la relevancia que tienen las economías regionales dentro del comercio exterior argentino, tanto por la variedad de productos que ofrecen como por su aporte en generación de divisas y desarrollo de las distintas regiones productivas del país.