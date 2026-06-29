Exceso de humedad

La falta de piso frena la siembra de los cultivos de invierno

Las persistentes condiciones de elevada humedad continúan condicionando el ritmo de las labores agrícolas en gran parte del país. Mientras la siembra de trigo y cebada avanza con importantes demoras respecto de campañas anteriores, la cosecha de soja se acerca a su final con rindes por encima de los registros históricos en varias regiones, según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.