La agroindustria continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional y el gran sostén del ingreso de divisas. Así lo demuestra un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que destaca que durante 2025 el sector exportó 51.369 millones de dólares, cifra que representa el 59% del total de las exportaciones de bienes del país.
Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba concentran casi el 80% de las exportaciones agroindustriales del país
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario revela la fuerte incidencia de la agroindustria en el comercio exterior argentino. Durante 2025 el sector exportó más de 51.300 millones de dólares y representó el 59% de las ventas externas del país. Además, en la mitad de las provincias explicó más del 70% de las exportaciones y lideró la canasta exportadora en 16 de las 24 jurisdicciones.
Si bien esta participación es inferior a los niveles récord alcanzados durante 2020 y 2021, cuando el agro llegó a explicar cerca del 70% de las ventas externas, el volumen exportado durante el último año constituye el tercer registro más alto de la historia, únicamente superado por los obtenidos en 2021 y 2022.
Para la Bolsa rosarina, estos números reflejan el papel estratégico que desempeña la agroindustria en la generación de divisas y en la inserción internacional de la economía argentina.
Un sector presente en todo el país
Uno de los aspectos más destacados del informe es la distribución territorial de las exportaciones agroindustriales.
Lejos de concentrarse únicamente en la región pampeana, la actividad exportadora del agro tiene presencia en las 24 provincias argentinas, impulsada tanto por la producción de granos tradicionales como por la ganadería y las economías regionales.
La diversidad de climas, suelos y sistemas productivos permite que cada región aporte productos con identidad propia al comercio exterior, desde cereales y oleaginosas hasta frutas, vinos, carnes, lácteos y productos forestales.
Esa fortaleza se refleja en un dato contundente: en 12 de las 24 provincias argentinas la agroindustria representa más del 70% del total exportado, consolidándose como el principal sostén del comercio exterior regional.
Además, al analizar cuál es el principal rubro exportador de cada jurisdicción, el informe señala que en 16 provincias los productos agroindustriales ocupan el primer lugar, una situación que también se replica en las exportaciones provenientes de la plataforma continental argentina.
Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba lideran el mapa exportador
El estudio confirma el peso determinante que tienen las tres principales provincias agropecuarias del país. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentraron durante 2025 exportaciones por 58.786 millones de dólares, de los cuales 40.642 millones correspondieron exclusivamente a productos agroindustriales.
En conjunto, estas tres jurisdicciones explican el 67,5% de todas las exportaciones argentinas y nada menos que el 79,1% de las ventas externas del sector agroindustrial.
Sin embargo, el informe también muestra algunos cambios respecto de las últimas décadas.
Mientras Santa Fe lideró históricamente las exportaciones agroindustriales durante buena parte de los años 2000, en los últimos años Buenos Aires fue ganando participación hasta convertirse, desde 2023, en la principal provincia exportadora del sector.
Córdoba, por su parte, mantuvo una participación relativamente estable, aunque multiplicó por más de cuatro el valor de sus exportaciones agroindustriales, pasando de 2.244 millones de dólares en 2002 a 9.227 millones en 2025.
Las provincias más dependientes del agro
El informe también identifica cuáles son las economías provinciales cuya inserción internacional depende casi exclusivamente de la producción agroindustrial.
Encabeza el ranking Santiago del Estero, donde el 98% de las exportaciones provienen del agro. Le siguen Chaco (96%), La Pampa (93%), Formosa (92%) y Santa Fe (91%), reflejando el enorme peso que tiene la producción agropecuaria y agroindustrial en esas economías.
En el otro extremo aparecen las provincias donde predominan otras actividades productivas.
Es el caso de Neuquén, donde la agroindustria representa apenas el 1% de las exportaciones debido al fuerte protagonismo del sector energético. También presentan una baja incidencia Santa Cruz (7%), Catamarca (9%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10%) y San Juan (11%), economías más vinculadas a la minería, la energía o la industria manufacturera.
La Bolsa de Comercio de Rosario también analiza la evolución histórica del sector y advierte un proceso de creciente concentración territorial.
Entre 2002 y 2020, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba representaban entre el 74% y el 77% de todas las exportaciones agroindustriales del país. En los últimos cinco años ese promedio aumentó hasta 79,2%, consolidando aún más el liderazgo de estas provincias.
No obstante, el resto de las jurisdicciones también mostró un importante crecimiento. Excluyendo a las tres líderes, las demás provincias incrementaron sus exportaciones agroindustriales desde 3.465 millones de dólares en 2002 hasta 10.727 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 210%.
Para la BCR, estos datos ratifican que la agroindustria continúa siendo uno de los pilares del desarrollo económico argentino. Además de generar la mayor parte de las divisas comerciales del país, el sector sostiene la actividad productiva en todas las regiones, impulsa el desarrollo de las economías regionales y mantiene un rol decisivo en la inserción internacional de las provincias argentinas.