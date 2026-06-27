El campo sostiene el comercio exterio

Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba concentran casi el 80% de las exportaciones agroindustriales del país

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario revela la fuerte incidencia de la agroindustria en el comercio exterior argentino. Durante 2025 el sector exportó más de 51.300 millones de dólares y representó el 59% de las ventas externas del país. Además, en la mitad de las provincias explicó más del 70% de las exportaciones y lideró la canasta exportadora en 16 de las 24 jurisdicciones.