Gana terreno

El girasol vive un nuevo auge: la molienda alcanzó el nivel más alto de los últimos 26 años

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario revela un cambio de tendencia en el mercado de granos. El girasol alcanzó la mayor molienda desde el año 2000 y recuperó protagonismo en la industria aceitera, mientras que la soja muestra un ritmo de procesamiento y comercialización inferior al habitual. En el plano internacional, las compras de China aportan un sostén a las cotizaciones en Chicago.