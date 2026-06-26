Las rotaciones ganan terreno

La región núcleo consolida un cambio histórico: la soja y las gramíneas ya casi ocupan la misma superficie

La Bolsa de Comercio de Rosario confirmó un cambio estructural en el sistema agrícola de la región núcleo. Por segundo año consecutivo, la superficie destinada a soja y gramíneas muestra una relación cercana a la paridad, una transformación que mejora la sustentabilidad de los planteos y comienza a reflejarse en mayores rendimientos de la oleaginosa.